Hiç mi Rahatsız Olmuyorsunuz? 

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Osman Akdoğan

Kurban Bayramı tatilinde birkaç gün Trakya bölgesinde kaldım. Eşimin ailesine ve akrabalarına yaptığımız ziyaret sırasında Trakya'nın güzel ilçelerini, sahil kasabalarını da görme fırsatı buldum. 

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Bunaltıcı sıcaklarda biraz olsun serinlemek için Kırklareli'ne bağlı Kıyıköy sahil kasabasına yolumuz düştü. 
Belediye Başkanı Ender Sevinç'in "2 bin kişilik kasaba 50 bin kişi ile doldu, alt yapı ve gıda tedariği konusunda zorluklar yaşıyoruz gelmeyin" çağrısıyla gündem olan küçük ama şirin balıkçı kasabasında istenmemezliğin verdiği mahcubiyetle sahillerinde, o eşsiz koylarında denize girme imkanı buldum. 

Ben her ne kadar kasabada 50 bin kişi göremesem de hatırı sayılır bir yoğunluk vardı. 

Bu sahil kasabasının önemli bir özelliğini de sizinle paylaşmak istiyorum. Rusya'daki doğal gaz rezervlerini doğrudan Türkiye'ye ulaştıracak Türk Akımı projesi Kıyıköy'den karaya çıkıyor. 
Ziyaretimde Türk Akımı projesinin karaya çıktığı noktaya yakın oldukça yakın olan Selvez Koyu'na denize girmek için gittim. 

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Bozuk ve kötü bir yoldan geçtikten sonra ulaştığım muazzam koyun, sahilindeki ve çevresindeki çöpler, alkol şişeleri beni oldukça üzdü! 
Koy adeta çöple kaplanmış gibiydi. Çöp atan vicdansızlar bir yana muazzam koyda hiç temizlik çalışması dahi yapılmadığı o kadar belliydi ki. 
Karşılaştığım manzara beni gerçekten üzdü. İnşallah insanlarımız çevre temizliği konusunda biraz daha duyarlı olur, alkol alanlar ise içtikten sonra şişesini yanında götürmeyi ve çöpe atmayı unutmaz! 
Sayın Belediye Başkanı Ender Sevinç ise şikayet etmeyi bırakıp hem Selvez'deki hem de şehrin içindeki çöpleri toplatsa çok güzel bir çalışma yapar diye düşünüyorum.
 

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