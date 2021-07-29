Sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarının kaldırılması ve vatandaşların rahat bir nefes alması hedeflenmişken, meydana gelen görüntü içler acısı.

Bir haftalık dönem içerisinde vefat ve ölümlere bağlı olarak vaka sayılarında feci bir artış meydana geldi.

Henüz üçlü rakamları görememişken, beşli rakamlara maruz kaldık. Ancak ne temizlik kaldı, ne mesafe ve ne de maske.

Bir yanda aşı olmam diyen gruplar, bir yanda ne koronası uydurma diyen gruplar ve diğer yanda da biz bişey yapmıyoruz evdeyiz diyen gruplar herkes gruplaştı.

Tatil merkezleri, parklar, bahçeler, meydanlar, AVM'ler kısacası insanoğlunun girebildiği her yer doldu taştı.

Zaten zor bela geldiğimiz bu süreçte, yine zararlı çıkan insanoğlu oldu. Vaka sayısı aldı başını gitti.

Vefat sayıları daha çok düşer diye beklerken, beklenmeyen rakamlara çıktı.Eylül ayında okul açılacak diye bekleyen öğrenciler ve velilerde; "yeni dalga mı geliyor" korkusu oluştu.

Ancak tatilden geri kalmayan "ülkem vatandaşı" oranı bir hayli fazla.

Herkes gidiyor nolucak denilen bu süreçte "umarım ölmeyiz" düşüncesine kapılmak delilik olsa gerek.

Daha önce ki yazdığım yazılarım da; vaka sayıları ve vefat sayılarında herhangi bir artış olmamasını dilediğimi ifade etmiştim. Ancak bugün yaşanan sürece baktığımda, tekrardan tüm ülkeme "geçmiş olsun" diyorum. Kışın süründeren, yazın giden "virüs" hayatımızı bırakmayacağa benziyor. Vaka sayılarından korkuyorum.

Lütfen hepimiz aynı duyarı gösterelim.

