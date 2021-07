15 Temmuz darbesi Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanmıştır. Ülkemiz ve milletimiz için önemli günlerin unutulmaması, yaşanması, diri olması bir tavırla birlikte milletimizin bütünlüğüne düşmanın bölme parçalama faaliyetlerini anladığından canlı ve vatanına ezanına, selasına değerlerine bağlılığını gösterdi. Vatana olan sevdasını düşmanın saldırısında böyle bir şekilde tekrar denemeye kalkışırlarsa birliğini beraberliğini, bu canın bu vatana feda olduğunun işaretiydi. Yıllarca dualarımızdan çıkan <<Allah’ım bana şehitliği nasip eyle>> kısmının hayatımıza canlı yaşanarak her an hazır olarak yeniden dönmüş oldu.

Bu şunu gösterdiği milletimizin vatanına, değerlerine bir saldırı olması durumunda canlı ve hazır olduğunu gösteriyor. Yurt içinde ve dışında da başarımız ne hazır olduğumuzu gösteriyor. Artık karşılarında dimdik ayakta fedakâr hizmete hazır millet evlatlarının hazır olduğunu gördük. Beş yıl geçmesine rağmen vatan, bayrak, ezan gibi yerli ve milli vahiy kaynaklı görevlerimizde hazır olduğumuzu gördük.

Bu kadar güzel bir ortamda ve canlılıkta bir eksikliğimizi fark ettim. Sanal dünyada yalan, iftira, aslı olmayanın bu kadar yayılması yerli ve milli değerlerimizde ayağa kalktığımız savunma sanayi dahil sağlık gibi sayfalarca anlatılacak görülmemiş hizmetlerin yapılması dünya devletleri arasında başarı da ilk sıraları almamızda dünyanın birçok ülkesine silah dahil her şey satmamıza rağmen, bize ve çalışmalarımıza hayranlıklarını, istemeyerek de olsa itiraf eden, dünyada mazlumların ümidi ve çaresi olma yolunda yol beklerken, neden yalan, iftira karşısında yaptıklarımızı, başarılarımızı, dünya çırpınırken biz her gün bir yeni ve başarı ile yola devam ettiğimiz halde neden haksızlar, olmayanı varmış gibi anlatanlar kadar yokuz. Biz yaptıklarımızı, başarılarımızı geleceğe kararlıkla her gün bir adım daha ileriye doğru yürüyüşümüzü anlatmıyoruz.

Sanal dünyada yaptıklarımızla, başarılarımızla, ümit olduğumuz her gün bir iki tanesini söylesek sanal dünyada doğrunun yapılanın anlatıldığı, başarıların, hizmetlerin devam ettiği için anlatılması artık başlamalı, olanı, yapılanı, başarıları görünenleri anlatmamız emin olun sanal dünya karşısında milletimiz halkımız moral bulacaktır.

Geçen gün yaşananlarda dahil olmak üzere Ayasofya cami doluydu. Çocukların çoşkusu gelenlerin memnuniyeti sık sık fotoğraf çekmeleri çok çok güzel bir ortamdı. İçimden inşallah bütün camilerimiz, müzelerimiz, tarihi ziyaret yerlerimiz böyle olur diye dua ettim.

Var olanı yok kabul etmek, üstünü kapatmak isteyenlere karşı, yapılanı, gördüğünüzü, yaşadığınızı, vs. anlatmamız bile yeter. Bu ayrıca iş yapan iş yapan kim olursa olsun 83 milyonun ayrışmasına değil kaynaşmasına bir ve beraber olmasına vesile olacaktır.

15 Temmuz ayaklanması olduğu yıl İstanbul’da büyük mitingde bütün liderlerin konuşması milli meselelerde ortak tavır ve karar olumlu rüzgarlara sebep olmuştur.

Barış istiyoruz.