İhtiyaç sahiplerine 30 ton soğan dağıtıldı

Geçtiğimiz günlerde ilçedeki çiftçilerin elinde kalan patatesleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtan Kahramankazan Belediyesi, bu kez de yine çiftçilerin elinde kalan soğanları satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Kahramankazan Belediyesi, üretimdeki artış ve pandemi nedeniyle yaşanan talep azlığı dolayısıyla ilçedeki çiftçi ve üreticilerin mağdur olmaması için harekete geçmişti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki üreticileri ziyaret ederek, ellerinde kalan patatesleri belediye olarak satın almıştı. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda 80 ton patates alımı gerçekleştirmişti. Depolarda bekleyen patatesler çürümekten kurtarılırken, üreticilerin de yüzü gülmüştü. Belediye bu kez de ilçedeki çiftçilerin elinde kalan soğanları doğrudan üreticiden satın aldı. Belediye bu kapsamda çiftçilerden 30 ton soğan alımı gerçekleştirdi.

Ekipler soğanları dağıttı

Belediye, üreticiden doğrudan satın aldığı soğanları ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Ekipler bu kapsamda ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek, soğanları kendilerine ulaştırdı. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda 30 ton soğanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. Bu destekleme alımı ve alınan soğanların ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ile hem çiftçilerin, hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülmüş oldu.

Bir taşla iki kuş

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirterek, ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan’da çiftçilere belediye olarak her zaman destek olduklarını söyleyen Oğuz, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin de 365 gün yanlarında olduklarını ifade etti. Başkan Oğuz, “Geçtiğimiz günlerde çiftçilerimizden ellerinde kalan patatesleri satın almıştık. Şimdi de yine çiftçilerimizin mağdur olmaması için soğanlarını satın aldık. Böylece tabiri caizse bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Hem çiftçimizi mağduriyetten kurtarmış hem de ihtiyaç sahiplerimize bir nebze de olsa yardım etmiş oluyoruz” diye konuştu.