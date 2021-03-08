  • BIST 1.530
  • Altın 420,650
  • Dolar 7,7315
  • Euro 9,1608
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
»

İhtiyaç sahiplerine 30 ton soğan dağıtıldı

Geçtiğimiz günlerde ilçedeki çiftçilerin elinde kalan patatesleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtan Kahramankazan Belediyesi, bu kez de yine çiftçilerin elinde kalan soğanları satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
İhtiyaç sahiplerine 30 ton soğan dağıtıldı

Kahramankazan Belediyesi, üretimdeki artış ve pandemi nedeniyle yaşanan talep azlığı dolayısıyla ilçedeki çiftçi ve üreticilerin mağdur olmaması için harekete geçmişti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki üreticileri ziyaret ederek, ellerinde kalan patatesleri belediye olarak satın almıştı. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda 80 ton patates alımı gerçekleştirmişti. Depolarda bekleyen patatesler çürümekten kurtarılırken, üreticilerin de yüzü gülmüştü. Belediye bu kez de ilçedeki çiftçilerin elinde kalan soğanları doğrudan üreticiden satın aldı. Belediye bu kapsamda çiftçilerden 30 ton soğan alımı gerçekleştirdi. 

30-ton-sogan-ihtiyac-sahiplerine-dagitildi-(12).jpeg

Ekipler soğanları dağıttı
Belediye, üreticiden doğrudan satın aldığı soğanları ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Ekipler bu kapsamda ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek, soğanları kendilerine ulaştırdı. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda 30 ton soğanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. Bu destekleme alımı ve alınan soğanların ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ile hem çiftçilerin, hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülmüş oldu.

30-ton-sogan-ihtiyac-sahiplerine-dagitildi-(9).jpeg

Bir taşla iki kuş 
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirterek, ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan’da çiftçilere belediye olarak her zaman destek olduklarını söyleyen Oğuz, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin de 365 gün yanlarında olduklarını ifade etti. Başkan Oğuz, “Geçtiğimiz günlerde çiftçilerimizden ellerinde kalan patatesleri satın almıştık. Şimdi de yine çiftçilerimizin mağdur olmaması için soğanlarını satın aldık. Böylece tabiri caizse bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Hem çiftçimizi mağduriyetten kurtarmış hem de ihtiyaç sahiplerimize bir nebze de olsa yardım etmiş oluyoruz” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı ziyaret09 Mart 2021 Salı 00:20
  • Mamak Belediyesi'nden ABD'ye 'Love Erdoğan' göndermesi08 Mart 2021 Pazartesi 04:36
  • Başkan Şimşek'ten doğal gaz müjdesi08 Mart 2021 Pazartesi 03:35
  • EGO Spor Kulübü ile Gazi Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı08 Mart 2021 Pazartesi 02:33
  • Başkent’in tarihini ve kültürünü aktaran kitaplar çocuklarla buluştu08 Mart 2021 Pazartesi 01:32
  • Sincan'da imar yolu çalışmalarına başlandı08 Mart 2021 Pazartesi 00:38
  • Mamak'ta parklar yenileniyor08 Mart 2021 Pazartesi 00:37
  • Devasa park, Nazarbayev’in ismini taşıyacak08 Mart 2021 Pazartesi 00:34
  • Atıkla mücadele devam ediyor08 Mart 2021 Pazartesi 00:31
  • Kayabaşı'nda dönüşüm sürüyor08 Mart 2021 Pazartesi 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti