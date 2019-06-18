İki dilim karpuzun yanında süt için

Kavun karpuz gibi fruktoz oranı yüksek posası az meyveleri ölçüsüz tüketmek kan şekerinde dalgalanmaları yol açar. Bu da en azından mental anlamda kişiyi olumsuz etkiler.

Glisemik indeksi; yani besinlerin tüketildiği takdirde, kan şekerini yükseltme hızlarına göre sınıflandırılmalarını besin yükü üzerinden düşünelim... İnsülin direnci (HOMA-IR), hipoglisemi ya da diyabet (tip 1, tip 2) tarzı kan şekerindeki dalgalanmaların yol açtığı fiziksel rahatsızlık veya hastalıklara sahip olmasanız bile; fruktoz oranı yüksek ve vücuttaki emilimi çok az posaya sahip kavun, karpuz gibi meyveleri kandaki insülin seviyelerini ani yükselttiği için tek başına ölçüsüz tüketmemeliyiz. Zira kan şekerindeki ani dalgalanmaların, özel bir rahatsızlığa sahip olmasak bile mental anlamda bizi olumsuz etkileyeceğini bilmeliyiz.

Karpuzun bir porsiyonu 2 adet, 2 parmak kalınlığında ki üçgen dilimdir. Kavunun porsiyonu da yine bu ölçülere tekabül eder. Kavun, karpuz tüketimlerinde porsiyonlarımızı bu ölçüleri dikkate alarak belirlemeliyiz. İnsülin seviyelerimizi, bu meyveleri tüketirken bile dengede tutmak için, bazı yöntemleri alışkanlık haline getirmeliyiz. Beslenmenin en önemli noktası olan bu alışkanlıkları hayat standardı haline getirerek ömür boyu sürdürmeliyiz. Dönemlik, kısa süreli, çeşitli popüler alışkanlıklardan ziyade; sürdürülebilir, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi diyet modeli olarak benimsemeliyiz.

Kan şekeri rahatsızlıklarından herhangi biri varsa glisemik indeksi düşük, posalı yaz meyvelerini tercih etmeliyiz, Fakataa kavun, karpuz ikilisini tüketmek istiyorsak da yanında süt ve süt ürünleri tercih ederek insülin değerlerimizi dengede tutabiliriz.