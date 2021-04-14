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İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda ilk Türk kadın motosikletçi olarak piste çıkacak

Kadın motosiklet yarışlarının en büyüğü olarak nitelendirilen Avrupa Kadınlar Kupası'nda (Women's European Cup) İlayda Yağmur Yılmaz, ilk Türk sporcu olarak mücadele edecek.
İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda ilk Türk kadın motosikletçi olarak piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Kadınlar Kupası'nın ilk iki ayağı 17 ve 18 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Uluslararası Mugello Pisti'nde düzenlenecek.

Ay-yıldızlı sporcu İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa'nın en iyi 23 kadın motosikletçisine karşı ter dökecek ve bu organizasyonda Türkiye adına piste çıkan ilk isim olacak.

Yılmaz, 16 Nisan Cuma günü serbest antrenman ve sıralamalara katılacak. Kupada birinci ayak yarışı, 17 Nisan Cumartesi TSİ 18.00'de 10 tur üzerinden başlayacak, ikinci yarış ise 18 Nisan Pazar günü TSİ 12.00'de start alacak.

2021 Avrupa Kadınlar Kupası yarış takvimi şu şekilde:

17 Nisan: (İtalya) Avrupa Kadınlar Kupası 1. ayak

18 Nisan: (İtalya) Avrupa Kadınlar Kupası 2. ayak

15 Mayıs: (İtalya) Avrupa Kadınlar Kupası 3. ayak

26 Haziran: (Hırvatistan) Avrupa Kadınlar Kupası 4. ayak

27 Haziran: (Hırvatistan) Avrupa Kadınlar Kupası 5. ayak

1 Ağustos: (İtalya) Avrupa Kadınlar Kupası 6. ayak

29 Ağustos: (İtalya) Avrupa Kadınlar Kupası 7. ayak

Kaynak: Haber Kaynağı
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