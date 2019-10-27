İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nden Çankırı'ya çıkarma

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, ülkesinin Türk kökenli Başbakanı Boris Johnson’ın büyük dedesinin köyü olan Çankırı’daki Kalfat’ı ziyaret etti. Büyükelçi, Başbakan Boris’in de Kalfat’ı ziyarete geleceğini duyurdu.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’un dedelerinin memleketi olan Çankırı’ya çıkarma yaptı.

NEDEN ZİYARET ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Büyükelçi Chilcott, geçtiğimiz hafta Başkent’in komşu ili olan Çankırı’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Vali Hamdi Bilge Aktaş’ı makamında ziyaret eden Büyükelçi Chilcott daha sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ile görüştü. Büyükelçi Chilcot, Çankırı’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Çankırı Anadolu’dur. Anadolu’nun ortasında, tuz mağaraları ve Ilgaz dağı gibi zenginlikleri ile turizm yönünden de ilgi çekici bir merkezdir. Bildiğiniz gibi Çankırı’nın Kalfat Köyü, Başbakanımız Boris Johnson’ın baba tarafından dedelerinin memleketi. Açıkçası bu durumda Çankırı’yı ziyaret isteğimi artıran etkenlerden biri oldu. O evi bugün gözlerimle görmek çok ilginç bir deneyim olacak" dedi.

TÜRKİYE’DEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle de bir araya gelen Büyükelçi Chilcott, konuşmasında Türkiye’ye övgüler dizerek şunları söyledi: “Türkiye ve Birleşik Krallık, NATO nezdinde müttefikler. Türkiye NATO ülkeleri arasında en büyük ikinci silahlı kuvvetlere sahip ülke ve yine aynı şekilde NATO ülkeleri arasından belki de en istikrarsız bölgede bulunan ülke. Özellikle de düzensiz göçle mücadele, terörle mücadele, ağır organize suçlarla mücadele gibi konularda Birleşik Krallık için Türkiye kadar önem arz eden sadece birkaç ülke var. Biz Brexit sonrası Türkiye ile daha güçlü ilişkiler içerisinde olacağımıza inanıyoruz."

BORİS’İN GÖNDERDİĞİ MEKTUBU TESLİM ETTİ

Çankırı merkezde bir dizi temaslarda bulunan Büyükelçi Chilcott, daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un büyük dedelerinin doğduğu yer olan Orta ilçesine bağlı Kalfat köyüne hareket etti. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ve akademisyenler de bu ziyarete eşlik etti. Büyükelçi, Boris Johnson’ın köydeki akrabaları, köy halkı ve Yaren ekibi tarafından karşılandı; Yaren ekibinin gösterilerini ilgiyle izledi. Boris Johnson’ın dedelerinin yaşadığı evi gezme fırsatı da bulan Büyükelçi Chilcott, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı'ya ve hemşerileri Kalfatlılara yazdığı İngilizce mektubu teslim etti.

BORİS JOHNSON’IN DA ZİYARETE GELECEĞİNİ SÖYLEDİ

Yaklaşık 40 dakika köyde vakit geçiren Büyükelçi Chilcott, "Burada bulunmaktan çok mutluyum. Burada güzel ve sıcakkanlı, hoşgörülü insanlar var. Başbakan Boris Johnson'a selamlarınızı ileteceğim. Umuyorum ki Sayın Başbakanımız da işlerinin yoğunluğundan vakit bulursa, buraya kendisi de bir ziyaret edecektir” ifadelerini kullandı. Büyükelçi, Çankırı’da karşılaştığı samimi ortamı Başbakan Boris Johnson’a rapor yazıp göndereceğini de kaydetti.

KÖYÜN MUHTARI ZİYARETLE İLGİLİ KONUŞTU

Kalfat Köyü Muhtarı Bayram Tavukçu ziyaretle ilgili gazetemize bilgi verdi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott’un ziyaretinden önce kendilerine bir hafta önceden haber verildiğini kaydeden Muhtar Tavukçu, “Sayın Büyükelçi hemşerimiz Boris Johnson’un iyi dileklerini iletti. Yine geleceğini sözünü verdi. Yaklaşık 40 dakika köyümüzde durdu. Misafirperverlikten çok memnun kaldığını söyledi. Ayranımızı içti gitti” dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN O EVİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Büyükelçi Chilcott, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından İngiltere Başbakanı Johnson’un baba tarafından ailesinin yaşadığı iki katlı evin önünde çektirdiği fotoğrafları paylaşarak şu notu düştü: “Evet, burası Başbakanımız Boris Johnson’ın baba tarafından memleketi Kalfat. Arkamda gördüğünüz de bir zamanlar onun dedelerinin yaşadığı ev. Harika misafirperverlikleri için Kalfatlılara çok teşekkür ederim.”

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-

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