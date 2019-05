Türkiye’nin Başkent’i Ankara’da biri Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere toplam 26 belediye başkanı bulunuyor. Geçtiğimiz 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'den Mansur Yavaş kazandı. İlçe bazında AK Parti 19, CHP ve MHP 3’er ilçeyi kazanmayı başardı. Tabloya baktığımızda Büyükşehir CHP’nin elinde olmasına rağmen ilçe belediyelerde AK Parti’nin üstünlüğü görülebiliyor.

***

Partisi ne olursa olsun her bir aday, seçimden önce vatandaşlarına “hizmet” sözü verdi; “göreve beni getirirseniz daha güzel işlere imzamı atacağım” diyerek herkesten oy istedi. Seçmenlerin sandıktaki teveccühü ile yeni belediye başkanları 5 yıllığına görevlerine başladı. Şimdi bu saatten sonra her bir başkanın yapması gereken verdikleri sözleri tutarak, vatandaşları hizmet yağmuruna tutmalarıdır.

***

Hizmetlerin aksamaması ve zamanında ulaşması için özellikle Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin bu yeni süreçte iyi diyalog kurmaları çok önemli. Malumunuz 6360 sayılı yasa ile Büyükşehirlere yenileri eklenmiş ve Büyükşehirlerin sınırları yeniden belirlenmişti. Bu Büyükşehir yasası ile belediyelerin mülki sınırları içinde kalan tüm köy ve belediyelerin kamu tüzel kişilikleri kaldırılmış bunun sonucunda köyler mahalle olmuştu. Böylelikle Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı büyümüş en ücra köşedeki ilçeye sorumlu olduğu yerlere hizmet götürmesinin önü açılmıştı.

Hizmetlerin daha sağlıklı yapılması için Büyükşehir ile ilçe belediyelerin arasındaki diyalogun iyi olması bu nedenle şart. İyi iletişim kurulursa parti farklılıkları hizmet götürme konusunda asla engel olmayacağını düşünüyorum. Vatandaşa hizmet etmek isteniliyorsa kişisel ya da parti çıkarları bir kenara bırakılması gerekiyor. Burada inatçılık yapılırsa kaybeden herkes olur.

***

Ancak görülüyor ki belediye başkanları, rakip partilerin belediye başkanlarına nezaket ziyaretlerine gitmiyor, hele ki ilçelerine hizmet gelmesi için birlikte çalışacakları Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kapısını çalan rakip partilerden bir tane dahi ilçe belediye başkanı yok. Bu şekilde hizmet nasıl olacak peki? Vatandaş artık normallik istiyor. Tartışmalar seçim döneminde kaldı.

***

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi parti liderlerinin Samsun'da gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'nde aynı fotoğraf karesinde birlik görüntüsü vermesine şahit olduk yakın zamanda. Bu verilen Türkiye fotoğrafı her görüşten insanı mutlu etti. Sayın Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi kızgın demir bu fotoğraf karesiyle bir nebze soğumaya başladı.

***

Onun için Ankara’da da Samsun’daki gibi birlik fotoğrafına şiddetle ihtiyaç var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’a Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş’a, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran’a, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’a, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’a, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’a, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın’a, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e, Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut’a Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a, Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’a, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’a Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’ya, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik’e açık çağrımdır 5 buçuk milyonluk Ankara sizden birlik pozu bekliyor bilesiniz.