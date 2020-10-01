İnternetsiz Tablet 

Covid19’un can almaya devam ettiği zorlu bir dönemden geçerken ülkemizde yaşanan bazı olayları hayretle izliyorum.

Yaşanan olayları düşünmek yorumlamak için çok zamanım oluyor ama olayları üretenlerin düşüncesizliğini ne yapacağız bilmiyorum.

Korona virüs nedeniyle ülkemizde hemen hemen her gün 60 ila 70 kişi hayatını kaybetmekte.

Çoğu sektör iş yapamadığından dolayı batma noktasına gelmiş, okullar açılmıyor. Kısacası hayat yavaştan durmaya başladı.

İlerleyen günlerde ne olur bilmiyoruz ancak şu an içinde bulunduğumuz durumu sorgulamayanlar var.

Bunlar kimler?

Leblebi gibi tablet ve laptop dağıtanlar. Ülke Covid19 yüzünden adeta kaos yaşıyor. Okullar açılmadığı için online olarak internet aracılığıyla dersler yapılıyor.

Ancak her önüne gelen tablet ve laptop dağıtmaktan geri kalmıyor.

Online derslere destek olunması güzel bir şey buna elbette lafım yok. Ancak tablet dağıtılan onlarca çocuğun köyünde internet yok!

Tablet dağıtmak için kapıların önünde adeta sabahlayan Belediye Başkanları, Milletvekilleri vb. diğer protokol bireyleri bunu akıl ediyor mu çok merak ediyorum.

Dışarıdan bakıldığında tableti dağıt dağıt geç gibi görünen olaylar silsilesine kim dur diyecek bilinmez.

Her gün kutu, kutu tablet ve laptop dağıtılıyor ancak internet ve altyapı çalışmasına destek olan kimseyi göremiyoruz.

Bu konuyu benim gibi düşünen ne zaman çıkacak diyordum ki güzel bir haberle karşılaştım.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamasında Ankara’da çok sayıda köye internet hizmeti getirilmesi konusunda çalışmaların başladığını bildirdi.

Yani diyeceğim şu, virüs dönemi bile reklam açısından fırsata çevrilmiş durumda.

Yaşadığım Sincan ilçesinde bile internet leş durumdayken, köyde yaşayan çocuklara talep verildikten sonra, internete nasıl bağlanacakları hiç düşünülüyor mu?