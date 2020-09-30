Yanındayız Gardaş

Türkiye ve Azerbaycan bir gardaşlığın gereği olarak zor ve sıkıntılı günlerinde daima birbirlerinin yardıma koşmuştur.
Binlerce kişinin hayatını kaybettiği 1999 yılındaki Marmara depremi dahil olmak üzere Türkiye’nin en zor günlerinde, can Azerbaycan ülkemizin yaralarını sarmasında destek olmuştur.
Türk dünyasının ünlü şairi, Türkiye-Azerbaycan dostluğu için yoğun çaba harcayan Bahtiyar Vahapzade, yıkıcı depremdeki iki ülke arasındaki kardeşliği ve dayanışmayı şahit olduğu şu olayla en iyi şekilde anlatır:
Türkiye’de deprem olduğunu duyan Azerbaycan halkı Türkiye’ye yardım için seferber olur.
Ahmetli kasabasından gelen ihtiyar, eline tutuşturduğu on bin manatı, yaklaşık iki dolar, görevli şahsa uzatır, orada bulunan vazifeli, yaşlı vatandaşın durumundan kendisinin de yardıma muhtaç birisi olduğunu anlar ve:
-“Bu parayı sen kendin için kullansan senin de ihtiyacın vardır” der.
İhtiyar: -“Benden önce orada, Türkiye’de kardeşlerim zor durumda az da olsa bu parayı onlara ulaştırın” cevabını verir.
Bu kardeşlikten öte yardımın üzerine Vahabzade “Deprem” adlı bir şiir yazar.
Ünlü Türk şair bu şiirde duygularını şöyle dile getirir:
İşitince ata yurtta depremi
Aktı yaşım, döndü başım Türkiye
Her derdimin, her gamımın ortağı
3 Can kardaşım, can kardaşım Türkiye.
Var mı kaza, var mı bela bu kadar?
Seninleyiz biz ki ömür boyunca
Facianı biz uzaktan duyunca
Gözlerimden aktı yaşım, Türkiye.
Öz hükmü var her zamanın, her anın
Yaman günde yanındayız biz senin
Ana yurtta vatanımsan, vatanım
Vatanımda vatandaşım, Türkiye.
Tarih boyu bu ahdimiz sarsılmaz,
Türk milleti har olmamış, har olmaz.
Her beladan Türkün beli kırılmaz.
Sen benim can sırdaşım, Türkiye.
Bahtiyar Vahabzade, iki gardaş ülkenin bağını, yakın dostluğunu, zor günlerinde birbirinin yardımına koştuğunu şu güzel dizelerle de özetler:
Bir ananın iki oğlu
Bir ağacın iki kolu
O da ulu, bu da ulu
Azerbaycan-Türkiye
Dinimiz bir, diliniz bir
Ayımız bir, yılımız bir
Aşkımız bir, yolumuz bir
Azerbaycan-Türkiye
Bir milletiz, iki devlet
Aynı arzu, aynı niyet.
Her ikisi cumhuriyet
Azerbaycan – Türkiye.
Birdir bizim her halimiz
Sevincimiz melâlimiz.
Bayraklarda hilâlimiz
Azerbaycan – Türkiye.
Anayurt’ta yuva kurdum
Ata yurda gönül verdim
Ana yurdum, ata yurdum
Azerbaycan-Türkiye.
Hal böyle iken gardaşımız Azerbaycan’ın bu zor gününde yanında olmak boynumuzun borcudur. Sivilleri dahi hedef gözeten katil Ermenilere, iki gardaş ülkenin omuz omuza vererek en güzel cevabı vereceğinden şüphem yoktur.
Yaşasın iki devlet tek millet. Varolsun Türk milleti.
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