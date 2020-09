Yanındayız Gardaş

Türkiye ve Azerbaycan bir gardaşlığın gereği olarak zor ve sıkıntılı günlerinde daima birbirlerinin yardıma koşmuştur.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği 1999 yılındaki Marmara depremi dahil olmak üzere Türkiye’nin en zor günlerinde, can Azerbaycan ülkemizin yaralarını sarmasında destek olmuştur.

Türk dünyasının ünlü şairi, Türkiye-Azerbaycan dostluğu için yoğun çaba harcayan Bahtiyar Vahapzade, yıkıcı depremdeki iki ülke arasındaki kardeşliği ve dayanışmayı şahit olduğu şu olayla en iyi şekilde anlatır:

Türkiye’de deprem olduğunu duyan Azerbaycan halkı Türkiye’ye yardım için seferber olur.

Ahmetli kasabasından gelen ihtiyar, eline tutuşturduğu on bin manatı, yaklaşık iki dolar, görevli şahsa uzatır, orada bulunan vazifeli, yaşlı vatandaşın durumundan kendisinin de yardıma muhtaç birisi olduğunu anlar ve:

-“Bu parayı sen kendin için kullansan senin de ihtiyacın vardır” der.

İhtiyar: -“Benden önce orada, Türkiye’de kardeşlerim zor durumda az da olsa bu parayı onlara ulaştırın” cevabını verir.

Bu kardeşlikten öte yardımın üzerine Vahabzade “Deprem” adlı bir şiir yazar.

Ünlü Türk şair bu şiirde duygularını şöyle dile getirir:

İşitince ata yurtta depremi

Aktı yaşım, döndü başım Türkiye

Her derdimin, her gamımın ortağı

3 Can kardaşım, can kardaşım Türkiye.

Var mı kaza, var mı bela bu kadar?

Seninleyiz biz ki ömür boyunca

Facianı biz uzaktan duyunca

Gözlerimden aktı yaşım, Türkiye.

Öz hükmü var her zamanın, her anın

Yaman günde yanındayız biz senin

Ana yurtta vatanımsan, vatanım

Vatanımda vatandaşım, Türkiye.

Tarih boyu bu ahdimiz sarsılmaz,

Türk milleti har olmamış, har olmaz.

Her beladan Türkün beli kırılmaz.

Sen benim can sırdaşım, Türkiye.



Bahtiyar Vahabzade, iki gardaş ülkenin bağını, yakın dostluğunu, zor günlerinde birbirinin yardımına koştuğunu şu güzel dizelerle de özetler:

Bir ananın iki oğlu

Bir ağacın iki kolu

O da ulu, bu da ulu

Azerbaycan-Türkiye

Dinimiz bir, diliniz bir

Ayımız bir, yılımız bir

Aşkımız bir, yolumuz bir

Azerbaycan-Türkiye

Bir milletiz, iki devlet

Aynı arzu, aynı niyet.

Her ikisi cumhuriyet

Azerbaycan – Türkiye.

Birdir bizim her halimiz

Sevincimiz melâlimiz.

Bayraklarda hilâlimiz

Azerbaycan – Türkiye.

Anayurt’ta yuva kurdum

Ata yurda gönül verdim

Ana yurdum, ata yurdum

Azerbaycan-Türkiye.

Hal böyle iken gardaşımız Azerbaycan’ın bu zor gününde yanında olmak boynumuzun borcudur. Sivilleri dahi hedef gözeten katil Ermenilere, iki gardaş ülkenin omuz omuza vererek en güzel cevabı vereceğinden şüphem yoktur.

Yaşasın iki devlet tek millet. Varolsun Türk milleti.