İsmail Köybaşı: Hepimiz karantinadayız!

İspanya La Liga ekiplerinden Granada'da forma giyen İsmail Köybaşı, ülkedeki koronavirüs salgınını ve etkilerini anlattı.

Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı, beIN Sports'a İspanya'daki koronavirüs salgını altında neler yaşandığını anlattı.

İşte İsmail Köybaşı'nın açıklamaları:

"Şu anda İspanya'da hepimiz karantina altındayız. İki haftalık bir OHAL ilan edildi ülke genelinde. Dolayısıyla, biz de verilen talimatlara uymak zorundayız. Hepimizin birbirimize görünmez bağlarla bağlı olduğumuzun bir kanıtı bu. Kaçacak bir yer yok. Her yaptığımız başkalarını etkiliyor. Bu sorumluluk ve bilinçle hareket etmeliyiz. Bu durum İspanya'da daha az vakalarla başladı. İnanılmaz bir artış gösterdi. İnsanlarda stres ve korku günden güne arttı. Bu korku ve panik, daha fazla sorumluluk ve bilinçli hareket etmeye yöneltti. Ben de ülkemizdeki her bir insanın, bu görev ve bilinçle hareket etmesini istiyor, diliyorum. Bu olay şakaya gelebilecek bir olay değil. İspanya, Türkiye'den önde gidiyor. İnşallah, ülkemiz alınan tedbirler çevresinde bu olayı en ufak hasarla atlatır. Evinizde kalın diyorum."

"İSPANYA'DA HERKES BU DURUMU KABUL ETTİ"

"Market tedariklerimizi yapabiliyoruz. Birer kişi olarak yapıyoruz. Ya eşim ya ben çıkıyoruz. Bilinçli bir şekilde yapılıyor burada. Herkes bir anda içeri girmiyor, tek tek giriyoruz. İçeride maske ve eldivenleri kullanıyoruz. Olabildiğince uzak ve temastan uzak hareket ediyoruz. Olaylar çok ciddi. Bu süreçte, daha fazla kendi içime yöneldim. Daha fazla meditasyon yapıyorum. Kulüp de bize antrenman talimatları ve malzemeleri gönderdi. Bu şekilde bireysel antrenman yapmamızı sağlıyor. Sonuç ve durum bu şekilde İspanya'da. Herkes bu durumu kabul etti. Açıkçası, bu duruma adapte olmalıyız. Panik ve korku içerisinde değil, bilinçli ve sorumlu hareket etmeliyiz. Birbirimize daha fazla güven aşılamalıyız."

"NİSAN AYINDA BİLE DEVAM EDİLMESİ ZOR"

"OHAL süreci var. İki hafta süreli ilan edildi. 1 ay, 6 haftaya kadar uzayabileceği söyleniyor. Vaka sayısına, duruma göre hareket edecekler. Maçlarla ilgili bir bilgimiz yok. Kulüpten bir yetkiliyle görüşmedim. Benim fikrime göre, nisan ayında bile devam edilmesi zor görünüyor."

"HERKESİN EVDE KALMASI DAHA MANTIKLI"

"Oynamak zorunda kalsaydım, ne yapardım. O durumu idrak edemiyorum. İspanya'da durum sadece yarım saat içerisinde değişti. Perşembe günü idman yapıyorduk, bir anda haber geldi. Cuma ve cumartesi günkü idmanlar hemen iptal edildi. İki haftalık karantina altına alınma süreci doğdu. Bu kural burada olsa, biz de antrenman yapardık. Sürecin Türkiye'de nasıl yaşandığını tam idrak edemiyorum ama herkesin evde kalması daha mantıklı gibi duruyor. Olayların gelişimi ciddiyeti artırdı. Bireysel ve toplum olarak daha fazla sorumlu hareket etmeye başladık."

"İSPANYOLCA KONUŞMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"İspanyolca verdiğim röportajın ilgi görmesinden çok mutlu oldum. Ben çabaladım. Çabamı göstermek istedim. 5-6 ay içinde İspanyolca öğrenmeye çalıştım. İletişim kurmak çok önemli. Bizim takım sistem takımı, sistemin dışına çıkıp oynamak hoş karşılanmıyor. Hocanızın söylediğinin en iyi şekle algınlanması için İspanyolca çok önemliydi. Şu anda yüzde 60-70 anlıyorum, yüzde 55 civarında konuşabiliyorum Bu durum sahaya da yansıyor. Arkadaşlarınızın size olan saygısı da artıyor, iletişimi de artırıyor."

KAYNAK: SPORX