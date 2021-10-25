İsrail’in Yıkılış Tarihi; 2027 – 1

İsrail yıkılacak!

Nasıl? Filistin'de katlettiği masûmların ahı bir balyoz gibi tepesine mi inecek, iki milyara yakın İslâm âleminin öfke ve nefreti yumruk olup suratında mı patlayacak, kendi içinde bir boğazlaşma mı yaşayacak, yoksa bambaşka bir şey mi olacak? Bilmiyoruz, ama inanıyoruz ki; İsrail yıkılacak!

Sel mi olur, yel mi olur, ayağı mı kayar, başını duvara mı çarpar, kendi kafasına mı sıkar bilemeyiz! Ama; İsrail yıkılacak!.. Şu sebep olacak, bu bahane olacak; İsrail yıkılacak!.. Sivrisinek ile Nemrud'un, karınca ile Firavun'un saltanatını yerle bir eden Kudret, elbet İsrail'in yıkılışı için de bir vesile kılacak...

Maddi dünyada "imkansız" gibi görünen bir çok hadisenin nasıl bir anda “mümkün” olduğunu ayetleriyle bizlere anlatan Allah, yine imkansız gibi görünen İsrail'in yıkılışına dair de bizlere mümkün olabilecek bir takım işaretler veriyor.

Kur'an-ı Kerim İsra Suresinde, İsrailoğulları'nın yeryüzünde iki defa fesat çıkaracağı ve bu fesat sebebiyle elim bir akıbete uğrayacaklarını bildiriyor.

"Biz, Kitap’ta (Tevrat’ta) İsrailoğullarına, “Yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz” diye hükmettik." (İsra Suresi, 4)

"Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince (sizi cezalandırmak için) üzerinize, pek güçlü olan birtakım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu, herhâlde yerine gelmesi gereken bir vaad idi." (İsra Suresi, 5)

Bu ayette İsrailoğulları'nın birinci fesadının sonucu bildiriliyor. Tefsirlere baktığımızda "güçlü kuvvetli" kulların, M.Ö 598'de Kudüs'ü işgal ederek İsrailoğulları'nı çeşitli ülkelere dağıtan Babil Kralı Buhtunnasır olduğunu görüyoruz.

Bir çok müfessir, ayetin bu ihbarını İslamiyetten önce ki devirlerde Yahudilerin çıkardığı fesat ve uğradıkları hezimete işaret ederek mana vermişse de, ayette geleceğe yönelik ipuçlarının da barındığını söyleyebiliriz.

Misal 4. Ayette geçmekte olan "le tufsidunne" "ve-le ta'lunne" fiilleri gelecek zamana ait kiplerdir.

Bu fiillerin başında bulunan "le" de, Arap gramerinde, başında bulunduğu gelecek zaman kipini pekiştirmek için kullanılır.

Yine aynı şekilde 5. Ayette yer alan "İzâ" Arapça'da zarf edatı olarak kullanılan bir kelimedir ve olayın gelecekte gerçekleşeceğine delâlet eder.

Dolayısıyla ayetlerde geçen ve geleceğe ait olan bu kelimelerin varlığı, İsrailoğulları'nın Kur'an-ı Kerim'in nüzulünden sonra da fesat çıkaracaklarını bizlere ihtar etmektedir.

Ayetlerin devamında ise;

"Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik; sayınızı daha da çoğalttık." (İsra Suresi, 6)

"İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. Derken ikinci bozgunculuğunuzun vakti gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide (Beytül Makdis’e) girsinler ve ellerine geçirdiklerini yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı göndereceğiz" buyuruluyor. (İsra Suresi, 7)

Bu ayette Cenab-ı Allah, Yahudilerin tekrar aynı bölgelere bir gün hâkim olacağını haber vermektedir. Zira ayetin metninde geçen "kerre" kelimesi, Arapça’da “zafer”, “galibiyet”, "hâkimiyet" ve "devlet" manalarında kullanılır.

Evet Mısır'dan çıkış ile başlayan Yahudilerin göç ve sürgün hayatı, 18. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Yaşadıkları yerlerde kendilerine yönelen öfke ve baskılara direnemeyen Yahudiler, başka topraklarda huzur aramışlardır. Rusya ve Romanya gibi çeşitli ülkelerde ticaret yapamamaları, çiğnenen hakları ve karşılaştıkları zulüm nedeniyle Yahudilerin yeni sığınma noktası Osmanlı Devleti olmuştur.