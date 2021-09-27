  • BIST 1.382,920
  • Altın 498,85
  • Dolar 8,8180
  • Euro 10,3100
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 23 °C
»

İstanbul Havalimanı bugüne kadar 100 milyonu aşkın yolcuyu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın 27 Eylül itibarıyla 100 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yaptığını bildirdi.
İstanbul Havalimanı bugüne kadar 100 milyonu aşkın yolcuyu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar iç hatta 27 milyon 343 bin 141, dış hatta 72 milyon 684 bin 722 olmak üzere toplam 100 milyon 27 bin 863 yolcunun ağırlandığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nda 198 bin 46'sı iç hat, 507 bin 940'ı dış hat olmak üzere toplam 705 bin 986 uçak seferi gerçekleştirildiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Arka arkaya ödüller alarak adından söz ettiren İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 100 milyonu aştı. İstanbul Havalimanı, dev kapasitesiyle Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı. Bu durum ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı. Fiziki altyapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesi ile havacılık sektörünün adeta baş tacı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın uluslararası aktarma merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendirdiğine dikkati çekti.

İstanbul Havalimanı, dünya çapında prestijli kurumların takdirini kazanıyor
İstanbul Havalimanı, dünya çapında prestijli kurumların takdirini kazanarak art arda ödüller almaya devam ediyor.

Havalimanı, New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and Leisure dergisinin "World's Best Awards 2021" anketinde "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" arasında yer aldı.

Anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bıraktı.

Singapur Changi Havalimanı'nın 93,45 puanla birinci olduğu listede İstanbul Havalimanı 91,17 puanla ikinciliğe yerleşti.

Dergi okurlarının oylarıyla belirlenen listede İstanbul Havalimanı, ilk 10 arasına en yüksek sıradan giriş yaptı. 11 Ocak'ta başlayan oylama 10 Mayıs'ta sona ererken İstanbul Havalimanı'nın en yüksek oyu alan havalimanlarından olduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında 20 milyon 972 bin 497 yolcuya hizmet vererek ilk sırada yer aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce açıklanan bu yılın 8 aylık verilerine göre, iç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda 14 milyon 680 bin 714 olmak üzere toplam 20 milyon 972 bin 497 yolcu trafiği oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Finansal teknolojilere ASELSAN imzası27 Eylül 2021 Pazartesi 11:51
  • Mobil ve elektronik imza sayısı 5,7 milyonu aştı27 Eylül 2021 Pazartesi 11:40
  • Emtia piyasasında dalga boyu yükseldi27 Eylül 2021 Pazartesi 11:27
  • Türkiye'nin küresel emisyonlardaki payı yüzde 1 olarak hesaplandı27 Eylül 2021 Pazartesi 11:24
  • Turizmcilerden 'Güvenli Turizm Sertifikası zorunluluğu kalksın' önerisi27 Eylül 2021 Pazartesi 10:52
  • 119 milyar 266 milyon liralık alacak yapılandırıldı27 Eylül 2021 Pazartesi 10:36
  • Altın fiyatları şahlandı! Gram altın kritik seviyeyi aştı27 Eylül 2021 Pazartesi 09:25
  • Zirveyi gören dolarda son durum27 Eylül 2021 Pazartesi 09:18
  • Umman, Türk yatırımcılara cazip imkanlar sunuyor26 Eylül 2021 Pazar 11:41
  • Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı26 Eylül 2021 Pazar 11:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti