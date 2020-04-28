  • BIST 101.367
  • Altın 384,468
  • Dolar 6,9956
  • Euro 7,6159
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımına yönelik düzenleme

İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında ya da herhangi bir iş yerinde SSK'lı çalışanların eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacağı açıklandı.
İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımına yönelik düzenleme

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanan yoğunluğun azaltılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan görüşme neticesinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Açıklamada, "Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız maskelerini, çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir." denildi.

Bu kapsamda, İstanbul'daki eczanelerde 20 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük vatandaşlar ile söz konusu çalışanlara maske dağıtımı yapılmayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hastane görevlileri için konteyner kent tahsis edildi26 Nisan 2020 Pazar 10:29
  • Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı?25 Nisan 2020 Cumartesi 17:14
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 25 NİSAN25 Nisan 2020 Cumartesi 06:00
  • Koronavirüsten iyileşen tekstilci ikinci kez 'immün plazma' bağışı yaptı24 Nisan 2020 Cuma 16:39
  • Korona virüse yakalanan testi pozitif çıkan Türk ünlüler kimler?24 Nisan 2020 Cuma 15:10
  • Muadil ne demek? Muadil kelimesi ne anlama geliyor?24 Nisan 2020 Cuma 13:15
  • Kovid-19 vakalarında immün plazma tedavisi umut vadediyor24 Nisan 2020 Cuma 12:50
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 22 NİSAN22 Nisan 2020 Çarşamba 00:00
  • Şehir hastaneleri listesi21 Nisan 2020 Salı 14:33
  • Şehir Hastanelerinin yatak kapasiteleri, Şehir Hastaneleri yatak kapasitesi kaç?21 Nisan 2020 Salı 13:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti