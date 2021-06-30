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İtirazım Var!

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Osman Akdoğan

Dövizin yükselmesini bahane eden firmalar malumunuz ürettikleri ürünlere zam üstüne zam yapıyor! Üretici zam yapar da satan firmalar yapmaz mı hemen onlar da yeni ürün, eski ürün fark etmeksizin hemen fiyatları yukarıya çekiyor.
Bu zamlardan en fazla etkilenen asgari ücretli veya asgari ücretin biraz üzerinde çalışanlar, maruz kaldığı zam yağmuru altında eriyip gidiyor.
Bakıyorsunuz ki her şey ateş pahası. 
Artık alış verişe çıktığınızda seçici davranmak ve tutumlu olmak zorundasınız yoksa ayın başı gelmez oluyor.
Bu zamları geçtim ülkemizde farklı fiyat uygulayan bazı işletmeler var! Örneğin bir hastane kantini, otogardaki alış veriş yerleri, dinlenme tesisleri, havaalanlarındaki alışveriş yerleri gibi bazı noktalarda alışveriş yapmak gerçekten cesaret istiyor.
Önceki gün Ankara Şehir Hastanesi’nde idim. Oradaki kantinden 1,5 litre su ve küçük bir kır pidesi aldım toplamda 12,5 TL verdim!

Ürünler, 2-3 kattan daha fazla fiyata satılıyor.
Hadi ben bir seferlik alıyorum; ancak hastanede uzunca süre kalması gereken kişiler ne yapsın? 

Yazık günah değil mi yahu. Bir hastane kantininde, otogarda, dinlenme tesisinde, havaalanlarında neden ürünler pahalıya satılır? Zaten oralarda insan sirkülasyonu fazla ve ciroları çok yüksek. 
Neden böyle neden böyle?
Artık birisi de çıkıp sorması gerekiyor, “Kardeşim sen neden pahalıya satıyorsun?” diye.   
Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm ilgililer bu konuya el atması gerekiyor. 

OSMAN AKDOĞAN

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