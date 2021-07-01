EGO Cepte Sorunu Devam Ediyor

Daha önce defalarca dile getirmiş olduğum, ALO 153 ve EGO Cepte sorunu ile ilgili olarak yeni bir yazı yazma kararı aldım.

Evet sorun yine aynı. Çözüm yok. Çözüm üretilmiş olsa bile bize yansımıyor. 28 - 29 Haziran tarihleri arasında biraz gezmek ve arkadaşlarımı ziyaret etmek amacıyla; Sincan Plevne Mahallesi'nden, Sincan Merkez'e gittim.

Dönüş yolunda ise; Sincan Merkez'den, Sincan Plevne Mahallesine dönüş yaptım. Giderken ve gelirken de EGO otobüslerini tercih ettim.

Ancak, hem giderken, hem de gelirken "bu otobüs saatlerine bir ayar çekemediler" demekten kendimi alamadım.

Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz?

Otobüs beklediğim saatte gelmiyor. Beklediğim saatte orada olduğumda ise; otobüsün 5 ya da 6 dakika öncesinden o duraktan hareket ettiğini görüyorum.

Gelecek olarak görünen otobüs ise; en geç yarım saat içerisinde gelmiş oluyor.

Sonunda da "keşke yürüseydim diyorum." Ayrıca bu da yetmezmiş gibi; ALO 153'ü aradığımda "EGO Cepte ile birebir" sistem üzerinden bana bilgi veriliyor.

Yani bu ALO 153 madem var. Peki sistem niye aynı? İşte burada bir kopukluk var. Diyorum ki; EGO Cepte uygulamasında otobüs görünmüyor, bakabilir misiniz diyorum.

Cevap olarak; beyefendi burada da görünmüyor. Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz? Buna yanıt yok. Aynı durum 509-516 Fatih güzergahında hizmet veren otobüslerde de meydana gelmişti.

510 Sincan hattında da aynı sorunu yaşadım. Çeşitli platformlarda şikayetleri okuyorum. İşe giden var, staja giden var, hastaneye giden var en kötüsü, benim gibi gezmeye dolaşmaya giden var.

Ama sorunlara çözüm üreten yok. Bu vatandaş hizmet istiyor. Ben dahi birkaç saat içerisinde 10-15 dakikalık mesafe için sorun yaşarken, saatlerce yolculuk yapacak vatandaşlar nasıl sorun yaşamasın.

Buradan EGO Genel Müdürü Nihat ALKAŞ Bey'e çağrımdır;

- EGO Cepte güncellensin ve tüm otobüs şoförleri gereken kurallara uysun.

- ALO 153 ile bağlantı kurduğumuzda EGO Cepte'nin birebir aynısı söylenmesin ve yetkili personele detaylı bilgi aktarılarak çözüm odaklı hizmet verilsin.

- Otobüs duraklarında yer alan bilgi panellerine format atılsın, bu sayede güncel sefer saatleri ve güzergahlar eklenmiş olur.

- EGO seferleri ile ilgili yapılan güncellemeler programa girince karşımıza çıkmasın, mobil bildirim olarak vatandaşlara iletilsin.

Söz konusu iyileştirmeler yapıldığında; şikayet azalır ama tamamen sonlanır mı sanmıyorum ama, en azından birkaç yazılımcı ile yapılabilecek iyileştirmeler milyonlarca vatandaşın canını sıkıyor.

Bu konudan sadece ben değil, bütün Ankara şikayetçi. Bu konu hakkında iyileştirme yapılması acildir ve gereklidir.

