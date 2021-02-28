  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı

ABD’li Novavax’ın Kovid-19 aşısı bu yıl ülke içinde 20 yaş üzeri 200 gönüllüye uygulanacak.
Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı

Japon ecza firması Takeda, ABD’li biyoteknoloji firması Novavax’ın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülke içi klinik testlerine başladığını açıkladı.

Takeda’dan yapılan açıklamaya göre, ABD’li Novavax’ın Kovid-19 aşısı bu yıl ülke içinde 20 yaş üzeri 200 gönüllüye uygulanacak.

Aşıyı bu yılın ikinci yarısında üretmeyi hedeflediğini kaydeden Takeda, 250 milyondan fazla doz üretme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Firma, ABD’li Moderna’nın Kovid-19 aşısının halihazırda klinik testlerini de Japonya'da yürütüyor.

Moderna üretimi aşı Japonya'dan onay alması halinde Takeda, 50 milyon doz Moderna aşısını ithal ederek ülke içi dağıtımını sağlayacak.

Toplam 310 milyon aşı sipariş edildi
Hükümet toplam 310 milyon aşının BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşı tedariki hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Profesörden 'çöl tozu' uyarısı: Virüs havada daha fazla kalır, maske takılmalı26 Şubat 2021 Cuma 09:29
  • UNICEF 85 ülkeye Kovid-19 aşısı tedariki için AstraZeneca ile anlaştı26 Şubat 2021 Cuma 09:13
  • Zile'de bir köy karantinaya alındı25 Şubat 2021 Perşembe 20:25
  • Erbaa'da bir mahalle ile bir beldeye koronavirüs karantinası25 Şubat 2021 Perşembe 18:35
  • Sivas Valisi Ayhan: Günlük 20- 30 vakamız var, 70 bin kişi aşılandı25 Şubat 2021 Perşembe 17:32
  • 'Ölüm korkusunu birebir yaşıyorsunuz'25 Şubat 2021 Perşembe 11:43
  • Uzmanından sahte şampuan uyarısı; Göz kayıplarına yol açabilir25 Şubat 2021 Perşembe 11:37
  • Libya'da 23 kişide İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu Kovid-19 tespit edildi25 Şubat 2021 Perşembe 09:20
  • Kolombiya'da AstraZeneca aşısının acil kullanımı onaylandı25 Şubat 2021 Perşembe 09:17
  • ABD televizyonundaki İsrail'in Kovid-19 aşı politikası şakası, Yahudi kuruluşlarını kızdırdı25 Şubat 2021 Perşembe 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti