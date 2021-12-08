Kadın futbolunda ilk derbi heyecanı

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşı karşıya geldi.

Türk sporuna damga vuran ve "zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları ilk kez karşı karşıya geldi.

İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı.

Kadın futbolunun ilk derbisinde iki takımın oyuncuları, üzeninde "Kadına şiddete son diyoruz" ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı.

Maç öncesinde saha içinde karışık olarak basın mensuplarına poz veren Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular, daha sonra tribünleri gezerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin yöneticileri de maçı statta izledi.

Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadı'nda yapılacak.

Bakan Yanık, Nef Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasında oynanacak Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Dostluk Maçı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün son derece anlamlı, güzel bir organizasyon için bir arada olduklarını söyledi.

Yanık, "Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık kampanyasının bir parçası olarak bugün kadın futbolcularımız dostluk maçı yapacaklar. Biz de büyük zevkle, büyük bir memnuniyetle bu maçı izlemeye geldik. Bugün bu çalışmaya destek veren arkadaşlarımızla bir arada maçı izleyeceğiz. Ben hem Galatasaray hem Fenerbahçe futbol kulübümüze, çok kıymetli başkanlarına, bu çalışmayı hayata geçiren, emeği geçen kim varsa hepsine ve tabii ki öncelikli olarak da futbolcularımıza çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Heyecanla maçı izlemeyi beklediğini vurgulayan Bakan Yanık, "Bu her ne kadar bir farkındalık çalışmasıysa da aslında bir tarafında da genel olarak sporda ama özellikle futbolda hem dilin daha zarif, daha nezih tutulması, kadına yönelik şiddet ya da birtakım cinsiyetçi ifadelerden kurtulacak bir dilin geliştirilmesi noktasında da çok önemli olacağını düşünüyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Basının, kadına yönelik şiddet konusunda, çocuklarla ilgili yaptıkları her çalışmada kendilerinin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

''Hem mesajlarımızın ulaştırılması hem mesajların bize ulaşması bakımından kamuoyuyla aramızda iletişim kuran bağ olarak sizlerin katkısı, sizlerin yardımı yadsınamaz. Tekrar maçımızın hayırlı olmasını ve güzel, dostça, fair play çerçevesinde geçmesini ümit ediyorum ve öyle olacağından hiç kuşkum yok. Bugün bir rekabetin değil, bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz. Ezeli iki rakip birlikte bir amaç için oynamış olacaklar. Bugün Fenerbahçeliler Galatasaraylı, Galatasaraylılar Fenerbahçeli olacak belki ve böylece güzel bir dostluk maçı olacak."

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 7

alatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının tarihte ilk kez karşı karşıya geldiği ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maçı, sarı-lacivertiler 7-0 kazandı.

5. dakikadaki Fenerbahçe atağında Cordner, Galatasaray ceza sahasının önünde Daniels ile girdiği mücadele sonucu yerde kaldı. Hakem Cansu Tiryaki, faul yaptığını belirttiği Daniels'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

9. dakikada Berdan Bozkurt, Arzu Akbulut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cansu Tiryaki penaltı noktasını gösterdi. 10. dakikada penaltıyı kullanan Fatma Kara Şahinbaş meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

15. dakikada Jaleca'nın ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Sude Sözüdoğru topu çeldi. Arka direkte Berdan Bozkurt önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

31. dakikada Jaleca'nın sağ kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası üzerinde Cordner'in üstünden atladığı topu arka direkte Fishley kontrol etti. Bu futbolcu yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-3

34. dakikada Fishley'in ceza sahası dışında sol çaprazdan çektiği sert şutta, üst diğere de çarpan top filelere gitti: 0-4

39. dakikada Jaleca'nın sağdan ortasında ceza sahasında Cordner'in vuruşunda top kaleciden döndü. Ceza sahasında Fishley önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 0-5

40. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Cordner, ceza sahasına girerek kaleci Sude Sözüdoğru ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere attı: 0-6

Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısı 6-0 önde tamamladı.

51. dakikada Yenney'in ara pasıyla ceza sahasına giren Setenay Sırım, karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Sude Sözüdoğru'nun sağından ağlara gönderdi: 0-7

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 7-0 galip ayrıldı.