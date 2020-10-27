Kahramanmaraşspor'da 23 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kahramanmaraşspor'da 18'i futbolcu olmak üzere toplam 23 kişinin koronavirüs testi pozitifi çıktı. Bu nedenle yarın ve haftaya oynanacak maçlar ileri bir tarihe ertelendi.