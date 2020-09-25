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Kahramanmaraş'ta aranan 67 kişi yakalandı; 32 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisinin düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı, şüphelilerden 32'si tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta aranan 67 kişi yakalandı; 32 tutuklama

Kahramanmaraş il Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerin adresleri tek tek belirlendi. Daha sonra ekiplerce yapılan operasyonda aralarında adam öldürme olayında suç ortağı olmaktan uzun yıllardır aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası olan A.İ.'nin de (57) olduğu, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yaralama, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 2 ile 9 yıl arasında hapis cezası ile aranan 11 kişi, farklı suçlardan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 20 kişi ve yakalama kararı ile aranan 35 kişi olmak üzere toplam 67 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 32 kişi tutuklandı.

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