Kalecik Cezaevi’nden satılık binlerce tavuk

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, yetiştirdiği 12 bin 400 adet Lohman Brown kahverengi cinsi yumurta tavuğunu satışa çıkardı.
Satış işlemi ihale ile yapılacak.
Satış işi; İşyurdu İhale Komisyonu tarafından 08.12.2021 tarihinde saat: 14:00’de açık teklif usulü ile Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü İhale Toplantı odasında yapılacak.
Kalecik cezaevinden satılık yumurta tavuğu ihalesinin detayları için TIKLAYIN.
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