  • BIST 88.993
  • Altın 244,969
  • Dolar 5,9567
  • Euro 6,6329
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 26 °C
»

Kara havacılık davasında karar çıktı

Sanıklardan 56'sı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kara havacılık davasında karar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılandığı davada 56 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen davada karar açıklandı.

Buna göre, sanıklardan 56'sı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bu sanıklardan, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren darbeci helikopter pilotu Uğur Kapan 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, 18 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklardan 45'ine 6 yıl 3 ay ile 18 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verilirken yakalamalı 2 sanığın dosyası ayrıldı.

Mahkeme, 31 sanığın ise beraatine hükmetti.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yozgat'ta ele geçirildi, matbaa ile basılan ilk eserlerden29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:35
  • Alaattin Topçu kimdir? Zümrüt Apartmanı'nın yazarı kim?29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:51
  • Annesiyle tartışan babasını bıçakla ağır yaraladı28 Mayıs 2019 Salı 12:12
  • Polis ekiplerinden kumar baskını28 Mayıs 2019 Salı 06:33
  • 2 yaşındaki Ali balkondan düşerek öldü28 Mayıs 2019 Salı 06:18
  • Esenyurt'ta silahlı kavga28 Mayıs 2019 Salı 06:15
  • Trafik magandası yakalandı28 Mayıs 2019 Salı 06:13
  • Dini nikahlı eşinin evini soydu28 Mayıs 2019 Salı 06:11
  • Ankara’da ‘kaçak ilaç’ operasyonu28 Mayıs 2019 Salı 06:09
  • Polisin durdurduğu araçta 59 kilo eroin çıktı28 Mayıs 2019 Salı 06:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti