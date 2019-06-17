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Karneyi alan Sayokan’a koştu

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte, zamanını verimli geçirmek isteyen Mamaklı gençlerin tercihi dünyada Türklerin tescilli tek Türk savaş sanatı olan Sayokan oluyor.
Karneyi alan Sayokan’a koştu


İlginin her geçen gün arttığı milli sporumuz Sayokan’la birlikte gençler hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor hem de sporu yaşam biçimi edinmiş kişilerle yeni dostluklar kuruyor.

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Kültür aktarımı yapıyor

Sayokan’ı sadece bir spor branşı olarak görmenin doğru olmadığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sayokan aynı zamanda gençlerimizi hem ahlaken eğitiyor hem de kültürümüzün değerlerini aktarma fırsatı sunuyor” dedi. 567 aktif sporcusu bulunan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda dersleri tamamen ücretsiz olarak veriliyor.

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