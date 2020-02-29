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Katar’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs Katar'a da sıçradı. Ülkede ilk koronavirüs vakası tespit edildi.
Katar’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Katar Sağlık Bakanlığı, Katar’da ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini doğruladı. Enfekte kişinin Katar vatandaşı olduğu açıklandı.

Kısa süre önce hükümet tarafından vatandaşlarını İran’dan tahliye etmek üzere gönderilen uçakta bulunan 36 yaşındaki Katar vatandaşı bir kişiye hastalık teşhisi konulduğu ve diğer tahliye edilen kişilerle hastaneye kaldırılarak karantinaya alındığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı enfekte kişinin durumunun stabil olduğunu belirtti.

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