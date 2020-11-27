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Kazakistan kültürü Mamak’ta yaşatılacak - “Altı devlet bir milletiz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’ü makamında ağırladı.
Kazakistan kültürü Mamak’ta yaşatılacak - “Altı devlet bir milletiz”

Kazakistan ve Mamak’ta eğitim, kültür, tarih, sosyal belediyecilik alanlarında ortaklaşa yapılacak çalışmaların görüşüldüğü ziyarette, Kazakistan Büyükelçisini ağırlamaktan dolayı çok memnun olduğunu kaydeden Başkan Köse, “Sayın Büyükelçiyi Güzel Mamak’ta ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Biz aynı zamanda iki kadre, gardaş milletleriz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle 6 devlet bir milletiz aslında. Bugün burada Kazakistan ve Mamak Belediyesi olarak ortaklaşa yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte Kazakistan’daki edebiyat, sanat insanlarının, Kazakistan’ın değerlerinin Mamak’ta yaşatılmasına, Mamak’ta da bilinmesini sağlayacağız. Kazakistan’ın önemli şahsiyetlerinin ismini Mamak’ta yaşatacağız. Kazakistan kültürünü Mamaklı hemşehrilerimin görmesi açısından da bu iş birliğini çok önemsiyorum” dedi.

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Mamak’ta iz bırakmak istiyoruz
İki kardeş devletin her türlü iş birliğinin geliştirmesi adına yapılan çalışmaların önemine vurgu yapan Büyükelçi Saparbekuly de ziyaretten duyduğu memnuniyetin altını çizerek, “Sayın Başkanı ziyaret etmek benim için de büyük bir onur. Zor bir süreçten geçiyoruz ve ziyaretlerimizi buna rağmen gerçekleştiriyoruz. Sayın Başkan geçtiğimiz yıl Kurucu Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev adına düzenlenen konferansa da katılarak bizleri şereflendirmişti. Biz tüm ilçe belediyelerimizle ilişkilerimizi geliştirerek, Kazak- Türk tarihi ve kültürüne katkı sunmak istiyoruz. Bizim ki fikirsel anlamda oluyor asıl icraatı destekleyici olan başkanlarımız oluyor. Kazak halkının hem tarihi hem de kültürel açıdan yüksek şahsiyetlerinden Mamak’ta bir iz bırakmak istiyoruz. Kazakistan- Türkiye birbirine tarihsel bağları olan iki kardeş ülkedir. Biz burayı Anadolu Türklerinin mekanı olarak görüyorsak, Türkler de Kazakistan’ı ata yurdu olarak görüyor. Bu ilişkilerimizin gelişmesinde Kurucu Cumhurbaşkanımız Nazarbayev ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın birbirine olan kardeşlik duygularının katkısı vardır. Yine Cumhurbaşkanımız Tokayev’in önderliğinde bu bağlar devam edecektir. Kazak- Türk halkı büyük bir çınarın aynı kökten gelen milletleridir. Biz de tarih, kültürel, sosyal alanda ve belediyecilik anlamında ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.

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