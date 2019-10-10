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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok mezun olduğu okulu ziyaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mezun olduğu Fevzi Atlıoğlu İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle futbol ve basketbol oynadı.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok mezun olduğu okulu ziyaret etti

Başkan Turgut Altınok mezun olduğu Fevzi Atlıoğlu İlkokulunu ziyaret ederken çocuklara talepleri olup olmadığını sordu. Öğrencilerle sohbet eden ve onlardan derslerinde başarılı olma sözünü alan Başkan Altınok, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın, çocukluklarını en mutlu, en güzel şekilde geçirmeleri için bizler elimizden geleni yapma gayretinde olacağız” dedi.
Çocuklara ‘meleklerimiz ve çiçeklerimiz’ diye hitap eden Altınok, “Mutlaka bir yabancı dil öğrenin, keşfettiğiniz bir yeteneğinizi geliştirin, edebiyat, sanat, spor, müzik veya herhangi bir alanda yetenekliyseniz bunun üzerine gidin. İlerde bu makamlara sizler gelecek belki de bu okulda sizler başka öğrencilere tecrübelerinizi aktaracaksınız.  Disiplin, ruh ve beden gelişimi için mutlaka sporla da ilgilenin" diye konuştu.

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Okul bahçesinde çocuklarla basketbol ve futbol oynayan Altınok, yaşadığı şehrin de insana değer katacağını aktararak, öğrencilere kültürel ve sanatsal faaliyetlere daha çok zaman ayırmaları tavsiyesinde de bulundu. 
Altınok, öğretmen ve karşılaştığı velilere Keçiören’deki tüm okulların fiziki şartlarının daha iyi olması noktasında ellerinden gelen desteği vereceklerini de söyledi. Çocukların çok büyük ilgisi ve sevgi gösterisi ile karşılaşan Altınok, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni de ziyaret ederken, gençlerin özçekim taleplerini de geri çevirmedi.


 

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