  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.6978
  • Euro 15.4654
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 3 °C
»

Keçiören Belediyesi’nden Dünya Engelliler gününe özel program

Keçiören Belediyesi Dünya Engelliler Günü kapsamında 200 engelli vatandaşı ve ailelerini Estergon Türk Kültür Merkezi’nde misafir ederek yemek programı düzenledi.
Keçiören Belediyesi’nden Dünya Engelliler gününe özel program

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirilen programda 10 engelli vatandaşa 10 akülü sandalye hediye edildi.

Başkan Altınok salondaki engelli vatandaşlara ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, “İlk defa Keçiören Belediyesi ÖZEV Vakfı ile birlikte Engelliler Eğitim ve Üretim Merkezini açmıştı. Bu Türkiye’de ilktir. Henüz devletimizde ‘Engelliler İdaresi Başkanlığı’ yokken, engelli vatandaşlarımızın problemlerini çözmek için ‘engelsiz kent, engelsiz yaşam’ diyerek birçok sempozyum düzenledik. Saime Toptan Hanımefendi de aramızda, kendisiyle birlikte ÖZEV vakfımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

engelsiz-kecioren-2.jpeg

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını kamuoyuna taşımak adına ciddi çalışmalar yaptıklarını da anlatan Altınok şöyle konuştu:

“Merkezi hükümetimiz tarafından yasaların çıkarılmasına ve şuan engellilere verilen haklar konusunda büyük hizmetlerimiz oldu. Engelli vatandaşlarımızın sosyal ve fiziki problemlerinin çözülmesinde de birçok hizmetlerimiz oldu. Saime Toptan Hanımefendi ve ÖZEV vakfının da buna katkısı oldu. Tabii yaptığımız tüm park ve spor tesislerini de engelli vatandaşlarımızın faydalanabileceği şekilde inşa ediyoruz. Bir talimat verdim ve bir artı bir daire de olsa bütün yapıların tamamında asansörü zorunlu hale getirdik. Engel fizikte değil, ruhta, beyinde ve kalptedir. Gözü görmeyen bir vatandaşımız inanın her şeyi görür.”

Türkiye'de ilk defa engelli vatandaşlara asansörlü araçlarla taşıma hizmetinin Keçiören Belediyesi tarafından sunulduğuna dikkati çeken Altınok bu hizmeti 1995’te başlattıklarını şu anekdotla anlattı:

“Amerika'da görev yapan bir müsteşar arkadaşım, ‘Amerika'da engelliliklerle ilgili bir hizmet var bunu Türkiye’de yapsanız iyi olur.’ dedi. Hizmetin ne olduğunu sordum. Engellilerin talepleri doğrultusunda devletin araç tahsis ettiğini ve onları bir yerden başka bir yere taşımak için ücretsiz hizmet verildiğini söyledi. Ben de sayın müsteşarım biz bu hizmeti 1995’te başlattık dedim. Bu hizmet için bir aracımız vardı şimdi iki araç daha aldık. Engelli vatandaşlarımız bir yere gitmek istedikleri zaman bu araçlardan talep ediyorlar onları ücretsiz alıp götürüp getiriyoruz.

Ailesinde engelli bireyin bulunduğu vatandaşlar için ‘Engelli Misafirhanesi’ hizmeti vereceklerinin müjdesini de veren Altınok, “Aileler engelli bireylerini buraya bırakarak günlük işlerini halledecekler, tatile gidebilecekler. Haftada bir gün de engelli bireyimizi burada misafir edeceğiz. Ailelerimize destek vermek ve önemli bir problemi çözmek için engelli misafirhanemizi inşallah görevimiz bitmeden tamamlayacağız.” diye konuştu.

Programa Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Saime Toptan, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Halterci Halil Mutlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. 
Başkan Altınok programın sonunda ‘Akülü tekerlekli sandalye kullanabilir’ raporu olan 10 vatandaşa 10 akülü sandalye hediye etti. 

Bu arada ilçede gün boyu devam eden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Motivasyon Etkinlikleri kapsamında 50 engelli çocuk ve genç Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkı gezdiler. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi’nden Kazakistan’ın Bağımsızlığının 30. yılına özel konser04 Aralık 2021 Cumartesi 00:07
  • Samuray kılıcı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Başak Cengiz’in ismi Keçiören’de açılan spor tesisinde yaşayacak 04 Aralık 2021 Cumartesi 00:05
  • Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı ile yeşil bir şehir planlanıyor04 Aralık 2021 Cumartesi 00:03
  • EGO otobüs şoförleri sürüş eğitim alıyor04 Aralık 2021 Cumartesi 00:02
  • Vefatının 700’üncü yıldönümünde Yunus Emre Altındağ’da anıldı04 Aralık 2021 Cumartesi 00:01
  • Yenimahalle Belediyesi ilçelerdeki merdivenleri modern hale getiriyor03 Aralık 2021 Cuma 00:13
  • Sincan’da bir vatandaş vergi borcunu ödemeye keçisi ile ödemeye gitti03 Aralık 2021 Cuma 00:12
  • Mamak Belediyesi Tam Açık Kapı Uygulaması sorunlara çözüm oluyor03 Aralık 2021 Cuma 00:11
  • Mamak Peyami Safa Anaokulu’nda minikler dünyayı tanıyorlar03 Aralık 2021 Cuma 00:10
  • Mamak Belediyesi altyapı hizmeti rekor kırıyor03 Aralık 2021 Cuma 00:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti