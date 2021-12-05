Keçiören Belediyesi’nden Dünya Engelliler gününe özel program

Keçiören Belediyesi Dünya Engelliler Günü kapsamında 200 engelli vatandaşı ve ailelerini Estergon Türk Kültür Merkezi’nde misafir ederek yemek programı düzenledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirilen programda 10 engelli vatandaşa 10 akülü sandalye hediye edildi.

Başkan Altınok salondaki engelli vatandaşlara ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, “İlk defa Keçiören Belediyesi ÖZEV Vakfı ile birlikte Engelliler Eğitim ve Üretim Merkezini açmıştı. Bu Türkiye’de ilktir. Henüz devletimizde ‘Engelliler İdaresi Başkanlığı’ yokken, engelli vatandaşlarımızın problemlerini çözmek için ‘engelsiz kent, engelsiz yaşam’ diyerek birçok sempozyum düzenledik. Saime Toptan Hanımefendi de aramızda, kendisiyle birlikte ÖZEV vakfımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını kamuoyuna taşımak adına ciddi çalışmalar yaptıklarını da anlatan Altınok şöyle konuştu:

“Merkezi hükümetimiz tarafından yasaların çıkarılmasına ve şuan engellilere verilen haklar konusunda büyük hizmetlerimiz oldu. Engelli vatandaşlarımızın sosyal ve fiziki problemlerinin çözülmesinde de birçok hizmetlerimiz oldu. Saime Toptan Hanımefendi ve ÖZEV vakfının da buna katkısı oldu. Tabii yaptığımız tüm park ve spor tesislerini de engelli vatandaşlarımızın faydalanabileceği şekilde inşa ediyoruz. Bir talimat verdim ve bir artı bir daire de olsa bütün yapıların tamamında asansörü zorunlu hale getirdik. Engel fizikte değil, ruhta, beyinde ve kalptedir. Gözü görmeyen bir vatandaşımız inanın her şeyi görür.”

Türkiye'de ilk defa engelli vatandaşlara asansörlü araçlarla taşıma hizmetinin Keçiören Belediyesi tarafından sunulduğuna dikkati çeken Altınok bu hizmeti 1995’te başlattıklarını şu anekdotla anlattı:

“Amerika'da görev yapan bir müsteşar arkadaşım, ‘Amerika'da engelliliklerle ilgili bir hizmet var bunu Türkiye’de yapsanız iyi olur.’ dedi. Hizmetin ne olduğunu sordum. Engellilerin talepleri doğrultusunda devletin araç tahsis ettiğini ve onları bir yerden başka bir yere taşımak için ücretsiz hizmet verildiğini söyledi. Ben de sayın müsteşarım biz bu hizmeti 1995’te başlattık dedim. Bu hizmet için bir aracımız vardı şimdi iki araç daha aldık. Engelli vatandaşlarımız bir yere gitmek istedikleri zaman bu araçlardan talep ediyorlar onları ücretsiz alıp götürüp getiriyoruz.

Ailesinde engelli bireyin bulunduğu vatandaşlar için ‘Engelli Misafirhanesi’ hizmeti vereceklerinin müjdesini de veren Altınok, “Aileler engelli bireylerini buraya bırakarak günlük işlerini halledecekler, tatile gidebilecekler. Haftada bir gün de engelli bireyimizi burada misafir edeceğiz. Ailelerimize destek vermek ve önemli bir problemi çözmek için engelli misafirhanemizi inşallah görevimiz bitmeden tamamlayacağız.” diye konuştu.

Programa Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Saime Toptan, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Halterci Halil Mutlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Başkan Altınok programın sonunda ‘Akülü tekerlekli sandalye kullanabilir’ raporu olan 10 vatandaşa 10 akülü sandalye hediye etti.

Bu arada ilçede gün boyu devam eden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Motivasyon Etkinlikleri kapsamında 50 engelli çocuk ve genç Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkı gezdiler.