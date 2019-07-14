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Keçiören Belediyesi'nden geri dönüşüme destek

Keçiören Belediyesi, ilçe genelindeki atık toplama noktalarını yaygınlaştırıyor. 
Keçiören Belediyesi'nden geri dönüşüme destek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören genelinde hizmet veren 8 mobil atık getirme merkezimiz sayesinde doğal kaynakları korumayı, enerji tasarrufu sağlamayı, atık miktarını azaltarak geri dönüşüme katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
Çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılması konusunda yaptığı geri dönüşüm çalışmaları ile örnek olan Keçiören Belediyesi, Geri Dönüşüm Danışma Merkezi ile istek, talep ve şikâyetleri de değerlendiriyor. (0312) 359 10 27 numaralı telefondan atıkla ilgili talepleri dinleyen belediye ekipleri, gelen talep doğrultusunda yönlendirme ve atık yönetimine dair doğru bilgilendirme yapıyor. 
Ayrıca Keçiören geneline hizmet veren 8 mobil atık getirme merkezi ile spor salonları, muhtarlıklar, kültür merkezleri, KEDEM ve KEÇMEK’lerdeki toplama noktaları da atıkların kaynağından ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması ve geri dönüşüme katkı sağlıyor. İlçe genelindeki elektronik eşyalar, bitkisel yağlar, ambalaj atıkları ve atık piller ayrı ayrı toplanıyor. 

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GERİ DÖNÜŞÜME DAVET

Atıkları kaynağında ayrıştırmak suretiyle çöp miktarının azaltılacağını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Çünkü çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Daha temiz bir Keçiören için hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklarımız var. Atıkları kaynağından ayrıştırarak hem çöp miktarını azaltabilir hem de geri dönüşüme katkı sunabiliriz. Kaynakların tasarruflu kullanılması ve ekonominin güçlenmesi noktasında bu bilincin kazanılması gerekiyor” diye konuştu.


 
 

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