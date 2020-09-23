Keçiören Hastanesi'ndeki saldırı olayı ürküttü, düşündürdü

Keçiören Devlet Hastanesi'nde öfkeli bir grup hasta yakınının doktor ve hemşirelere saldırması ve sağlıkçıların ameliyathanede barikat kurarak kendilerini korumaya çalışması ürküttü, düşündürdü.

Önceki gün akşam saatlerinde Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öfkeli bir grup hasta yakınının doktor ve hemşirelere saldırması ve sağlıkçıların ameliyathanede barikat kurarak kendilerini korumaya çalışması ürküttü, düşündürdü; olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

VALİ ŞAHİN: KINIYORUM

Valilikten yapılan açıklamada, saldırganlar hakkında derhal adli tahkikat başlatıldığı duyuruldu. Vali Vasip Şahin de twitter hesabından açıklama yaparak "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

DEVLET GEÇİT VERMEYECEK

Olaya bir tepki de Sağlık Bakanı’ndan geldi. Bakan Fahrettin Koca, önce olayın nasıl yaşandığını anlatarak “Keçiören EAH Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!" bilgisini verdi.

ÜZÜCÜ, DÜŞÜNDÜRÜCÜ, TEDİRGİN EDİCİ

Bakan Koca olaya ilişkin görüntülerin son derece üzücü ve düşündürücü olduğuna dikkat çekerek, "Şiddet olayları, nadir rastlanan olay değil, artık her an muhtemel olaylar haline gelmeye başlamıştır. Bu yaralayıcı, tedirginlik uyandıran şiddet gerçeğini, toplum-devlet birlikteliğinde rehabilite etmek görevimizdir” dedi.