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Keçiören'de ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören`de kayalık alanlara bile ağaç diktik. Sevgi ile inanarak yaparsanız kayada da bozkırda da ağaç biter” dedi.
Keçiören'de ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Keçiören Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kampüsüne 2000, Kartaltepe Kent Ormanına 2 bin 500 adet ağaç dikimi yaptı. 
Keçiören’i, Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından ilk sıralara taşıyacaklarını söyleyen Başkan Altınok,  “Keçiören’de herkesin bir dikili ağacı olsun diyerek okullarımızda öğrenci, öğretmen ve velilerimize fidan dağıtımı yapıyoruz. Her sokağımızı ağaçlandırıyor ve bu ağaçların sorumluluğunu da çocuklarımıza veriyoruz. Daha yaşanabilir bir Türkiye için belediyemizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz” dedi.

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“ANKARA’NIN AKCİĞERİ KEÇİÖREN OLACAK”

Keçiören`deki ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte tüm sokakların 5 yıl içerisinde yeşilleneceğini de ifade eden Başkan Altınok şöyle konuştu:
“Bağlum`a 200 dönümlük bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Ovacık`ta 69 bin metrekare alanı ağaçlandırmaya bağışladık. Bunu büyük bir rekreasyon alanıyla 100 bin metrekareye çıkartıyoruz. Ankara`ya Atatürk Orman Çiftliği’nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Burası Ankara`ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak. Görev süremizde Keçiören`deki bütün sokakları da ağaçlandıracağız.”

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