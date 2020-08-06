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Keçiörengücü'nün ismi 'Ankara Keçiörengücü' oldu

TFF 1. Lig'de mücadele eden Keçiörengücü'nün yeni ismi "Ankara Keçiörengücü" oldu.
Keçiörengücü'nün ismi 'Ankara Keçiörengücü' oldu

TFF 1. Lig'de mücadele eden Keçiörengücü'nün yeni ismi "Ankara Keçiörengücü" oldu.

Kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu yaptığı açıklamada, isim değişikliğiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonuyla gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirterek, "Ligin bitiminin ardından kulübümüzün ismini Ankara Keçiörengücü olarak değiştirme kararı aldık. Federasyonumuz isim değişikliği talebimizi kabul etti. İsmimizin yanında logomuzu da değiştirdik. Tüm değişiklikler web sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza da yansıdı. Bundan böyle mücadelemizi Ankara Keçiörengücü Futbol Kulübü ismiyle devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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