  • BIST 1.413,670
  • Altın 491,40
  • Dolar 8,6280
  • Euro 10,1100
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Kendi enerjisini üretmek isteyen fabrika ve işletmeler Tuzla’da buluşuyor

Sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklar arayan, kendi enerjisini üretmek isteyen fabrikalar, 5-7 Ekim tarihlerinde İstanbul’da “Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi”nde, sanayideki verimlilik uygulamalarını görebilecek.
Kendi enerjisini üretmek isteyen fabrika ve işletmeler Tuzla’da buluşuyor

Fabrikaların en büyük gider kalemlerinden biri olan enerji faturaları geçmişte kalıyor. Çünkü enerji verimliliğini yükselten ve kendi enerjisini üreten fabrika yatırımları büyüyor. Dünya Enerji Konseyi 2021 raporuna göre, yenilenebilir küresel enerji sektörüne yapılan harcamalardan biri olan elektrik, bu yıl yüzde 5 daha artarak en büyük payı almaya devam ediyor. 5-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi, enerji tasarrufu yapmak isteyen fabrika sahiplerini ve işletmecileri Tuzla’da buluşturuyor.

ENERJİSİNİ ÜRETEN FABRİKALAR ZİRVESİ VE SERGİSİ 5-7 EKİM'DE TUZLA'DA

Gerçekleştirildiği ilk yıl büyük bir ihtiyacı karşılayarak ses getiren Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi’nin ikincisi, bu yıl 5-7 Ekim tarihlerinde Viaport Marina Expo Center’da düzenlenecek. Enerji tasarrufuyla kendi yatırımını hızla geri ödeyen pek çok model etkinlikte sergilenecek ve panellerde tartışmaya açılacak. Fabrikaların enerji tasarrufuyla ilgili enerjinin nasıl verimli tüketilebileceğine, enerjiyle ilgili teşviklerden nasıl yararlanılabileceğine dair birçok kapsamlı konuya yer verilecek etkinlikte, tasarrufla yatırımını geri ödeyen modeller, düşük yeşil enerji teknolojileri, ekonomik su yolları gibi önemli konular ele alınacak. 

4 ETKİNLİK BİR ARADA

Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi’le birlikte aynı alanda Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi, Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi, Proses Zirvesi ve Sergisi de düzenlenecek. Ziyaretçiler tüm üretim süreçlerinde verimlilik artıran ve maliyetleri düşüren çözümleri bir arada görebilecek. Etkinlikleri izlemek isteyenler, EnerjisiniUretenFabrikalar.com adresinden kaydolarak davetiye talep edebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lübnan'da akaryakıta bir haftada 2'nci zam22 Eylül 2021 Çarşamba 14:57
  • İş ve akademik yaşam bu kitapta anlatıldı22 Eylül 2021 Çarşamba 12:42
  • Hatay ve Mersin'de 935 balon balığı alımı yapıldı22 Eylül 2021 Çarşamba 12:34
  • Ev sahipleri kiracılara en fazla yüzde 15,78 zam yapabilir22 Eylül 2021 Çarşamba 12:02
  • Turizm sektöründe hareketlilik devam ediyor22 Eylül 2021 Çarşamba 11:40
  • Trafiğe 8 ayda 820 bin 173 aracın kaydı yapıldı22 Eylül 2021 Çarşamba 11:17
  • Bakan Varank, TEKNOFEST'te TÜBİTAK standını ziyaret etti22 Eylül 2021 Çarşamba 11:03
  • Tüketici güveni yüzde 1,8 arttı22 Eylül 2021 Çarşamba 10:28
  • Borsa güne yükselişle başladı22 Eylül 2021 Çarşamba 10:26
  • Gram altın yükselmeye devam ediyor22 Eylül 2021 Çarşamba 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti