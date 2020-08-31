  • BIST 1.101
  • Altın 464,458
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7341
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

Kerem Atakan Kesgin, Demir Grup Sivasspor'da

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti.
Kerem Atakan Kesgin, Demir Grup Sivasspor'da

Demir Grup Sivasspor kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor'un, geçen sezon Göztepe forması giyen Kerem Atakan Kesgin ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi. 

Ümit Milli Takım'ın 4 Eylül Cuma günü Andorra 21 Yaş Altı Milli Takımı ile İstanbul'da oynayacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna çağrılan Kerem Atakan, imzanın ardından kamptan ayrılarak İstanbul'a gitti.

Tokat'ta dünyaya gelen 19 yaşındaki oyuncu, futbola Bucaspor altyapısında başladı, 2018 yılında ise Göztepe'ye transfer oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enner Valencia, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı30 Ağustos 2020 Pazar 21:22
  • Ayhancan Güven Porsche Super Kupa'nın Belçika ayağında birinci oldu30 Ağustos 2020 Pazar 16:38
  • Gaziantep FK'de sportif direktör Fatih İbradı istifa etti30 Ağustos 2020 Pazar 14:58
  • Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Genç oyuncuları Türk futboluna hediye etmek istiyoruz30 Ağustos 2020 Pazar 14:57
  • Milli atlet Kilcioğlu gözünü yeni şampiyonluklara dikti30 Ağustos 2020 Pazar 14:56
  • Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor30 Ağustos 2020 Pazar 11:29
  • Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı'na tebrik30 Ağustos 2020 Pazar 11:28
  • NBA play-off'larında Lakers ve Bucks yarı finalde30 Ağustos 2020 Pazar 11:27
  • Yeni Malatyaspor Cueva ile sözleşme imzaladı30 Ağustos 2020 Pazar 09:34
  • Western & Southern Açık'ta şampiyon Novak Djokovic30 Ağustos 2020 Pazar 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti