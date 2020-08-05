Kirasını ödeyemedi, sokağa atıldı

Mamaklı Eşe Gökkılıç, eşi trafik suçundan cezaevine düşünce ortada kaldı. 3 hayırsız evladının sahip çıkmadığı Eşe anneye bir darbe de ev sahibinden geldi. Ev sahibi kirasını ödeyemediği gerekçesiyle mağdur kadını kapı dışarı etti.

Mamak Köstence Mahallesi’nde yaşayan 55 yaşındaki Eşe Gökkılıç, kirasını ödeyemediği için geçtiğimiz günlerde ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Bir süre komşularında kalan Eşe Teyze, kendisinin rahatsızlık verdiğini düşünerek parklarda yatmaya başladı. Eşinin cezaevinde olmasından dolayı hiçbir geliri olmayan Eşe Teyze’ye 3 çocuğu da sahip çıkmadı. Mahalleli Eşe Teyze’nin yaşadığı drama sessiz kalmayarak, geçici süreliğine kalması için bir ev ayarladı. Ancak suyu dahi olmayan yarı yıkık evde kalmakta güçlük çeken Eşe Teyze yetkililerden yardım talep ediyor. Kalabileceği bir yer ve bir iş talep eden Eşe Gökkılıç, “Artık bu hayatta kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum” diyor.

ÇOCUKLARI SAHİP ÇIKMIYOR

Üç çocuğunu kendisine bakmadığından yakınan Eşe Gökkılıç’ın hiçbir geliri de bulunmuyor. Gazetemize konuşan Gökkılıç, eşinin karıştığı bir trafik kazasından dolayı cezaevine bulunduğunu anlattı. Eşi cezaevinde olduğu için oturduğu dairenin kirasını ödeyemediğinden dolayı evden atıldığını söyleyen Gökkılıç, uzun bir süre sokakta kaldıktan sonra Köstence Mahallesi Muhtarı Zafer Görücü tarafından boş bir eve yerleştirildiğini kaydetti.

HİÇBİR GELİRİ YOK

Gökkılıç şunları anlattı: “Sokakta kalıyordum. Muhtarımız yardım eli uzatarak bir aylığına bir eve yerleştirdi. Hiçbir gelirim, eşyam yok. Çocuklarım bakmıyor. Eşim cezaevinde. Uzun bir süre komşularda ve sokakta kaldım. Kirayı ödeyemediğim için ev sahibi sokağa attı ve eşyalarımı satmak zorunda kaldım “

KOMŞULAR VE MUHTAR SAHİP ÇIKIYOR

“Çocuklarım beni hiç arayıp sormazlar. Komşularımız ve muhtarımız sahip çıkıyor. Ankara Valiliği’nden, Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi’nden yardım bekliyorum. Beni bir eve yerleştirsinler. Bir iş versinler. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum.”

GEÇİCİ BİR YERE YERLEŞTİRİLDİ

Mahalle Muhtarı Zafer Görücü ise sokağa atılan Eşe Gökkılıç’ı 10 yıldır tanıdığını belirterek, “Uzun süredir mahallemizde ikame ediyor. Eşi cezaevine girince, kirasını ödeyemedi ve ev sahibi sokağa attı. Biraz komşularında kaldı. Bir süre sonra ise parkta yattığını öğrendik ve hemen devreye girdik. Caminin kapılarını açıp orada yatıracaktık. Daha sonra geçici bir ev bulduk ve oraya yerleştirdik. Bir aylığına burada kalacak. Evde su dahi yok. Suyu muhtarlıktan alıyor. Yetkililerden yardım talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yusuf Sağlam/İLKSAYFA