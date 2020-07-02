  • BIST 116.592
  • Altın 390,365
  • Dolar 6,8493
  • Euro 7,7395
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
»

Kırsal kalkınmaya son iki yılda 855 milyon lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma yatırımlarına son iki yılda 855 milyon lira hibe verdiklerini, bu yıl da kabul edilen 2 bin 745 projeye 970 milyon lira daha destek sağlayacaklarını bildirdi.
Kırsal kalkınmaya son iki yılda 855 milyon lira hibe desteği

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2006 yılında başlatılan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile 81 ilde üretici gelirlerini artırmak, yeni teknoloji içeren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla destek verdiklerini kaydetti.

Bu çerçevede, bitkisel, hayvansal ürünler ile su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, seralarda yenilenebilir enerji kullanılması, el sanatları, soğuk hava deposu ve kırsal turizm gibi konularda yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağladıklarını vurgulayan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Son iki yılda, 2 bin 756'sı tamamlanan 2 bin 859 projeye 855 milyon lira hibe desteği verdik. Bu destek sayesinde kırsalda yaklaşık 1,8 milyar liralık yatırım yapılmış oldu. Bu yıl ise 13'üncü etap kapsamında, 1063'ü ekonomik yatırımlar, 1682'si de kırsal ekonomik altyapı yatırımları olmak üzere toplamda 2 bin 745 projeye 970 milyon lira daha destek sağlayacağız."

"Kapsam genişleyecek"
Pakdemirli, 2021-2025 yıllarına ilişkin 4'üncü Dönem Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı"na yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde kapsam daha da genişleyecek. Bu kapsamda, mevcut konulara ek olarak, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesi, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, su ürünleri yetiştiriciliği, ipek böceği yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları, yenilenebilir enerji üretimine bağlı olmaksızın yeni seraların yapılması, kanatlı yetiştiriciliği konularında destek vermeyi planlıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar 6,85'in altında02 Temmuz 2020 Perşembe 09:30
  • Fed tutanakları yayımlandı02 Temmuz 2020 Perşembe 09:10
  • Moody’s: Türkiye'de 2018’deki kur şoku tekrarlanabilir02 Temmuz 2020 Perşembe 06:30
  • Küresel turizmin kaybı 1.2 trilyon dolar01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:43
  • Borsa, günü yüzde 1,04 düşüşle kapattı01 Temmuz 2020 Çarşamba 20:43
  • Otomotiv devlerine rekabet soruşturması01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:55
  • Benzin ve motorine zam01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:54
  • Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin demir yolu bağlantıları ve lojistiği için finansman desteği01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:25
  • Fortune 500 Türkiye'nin lideri yine TÜPRAŞ oldu01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:24
  • Bakan Albayrak: Endekslerdeki yükseliş bugünün dünden daha pozitif olduğunun göstergesidir01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti