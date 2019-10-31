Kitap fuarında aklıma gelenler

18- 27 Ekim 2019 tarihinde ATO Congresium'da kitap fuarı düzenlendi. Kitap fuarına açıldığı ilk gün tatilde olduğum için gidemedim ancak 23 Ekim 2019 tarihinde Çarşamba günü gidebildim.

Ancak orada gördüklerim ve yaşadıklarım sonrasında bu yazıyı kaleme almak istedim. Ne kadar bilgilendirebilirim bilmiyorum ama kitap fuarlarında pek çok yanlıştan "acil" olarak dönülmesi gerektiğinden yanayım.

(Yayınevi isimlerini vermeden) kitap fuarında yaşadıklarım ve gördüklerim şu şekildeydi;

- Çoğu yayınevi etiket fiyatı 20 TL olan bir kitabı, bu kitap 25 TL ama sana 15 TL yaparız diyorlar. Kapak arkasında 20 TL etiket var. Sırf satmak için ne yapacaklarını bilemez bir hale girmişler.

- Kitap fuarının giriş ücreti 2,5 TL olarak belirlenmiş. Ancak fuarda sürekli olarak alışveriş yapılmakta bu yüzden girişler ücretsiz olabilirdi. Sonuçta kitap fuarı her hafta düzenlenmiyor ve fuara gelenlerin çoğunluğu öğrenci.

- Fuar girişinde herhangi bir "üst araması" v.b sorgulama yapılmamakta. Bu yüzden olası güvenlik tedbirlerinin artırılması her açıdan daha iyi olacaktır. Kitap fuarının yapıldığı yer Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti merkez binasının yanı sıra AVM'ler ve önemli yerlerin yanı başında bulunduğu için bunlar düşünülebilirdi. Belki gizli bir kontrol sağlanıyordur onu bilemeyeceğim. Ama bu konuda düzenleme yapılabilir.

- Kitap fuarlarında sahaflara daha çok yer verilebilir. Sahaflar "çoğu yayınevine" göre daha güzel ve daha uygun fiyatta satış yapabiliyor. Ancak fuar şirketleri yayınevlerinden stant ücreti aldığından dolayı "parayı veren düdüğü çalar" gibi bir izlenim görünüyor.

- Pek çok yayınevi kitap satışlarında indirim yaptığını söylüyor ancak aynı kitabın internet sitesi üzerinden satışı ile aynı orana denk gelmiş olması "indirim" yalanını ortaya koyuyor. Bu kadar basit bir şeyi göze sokmak ne kadar mantıklı olabilirdi? Yayınevleri indirimi "gerçekten" yapabilmeli.

- Ankara'da sadece kitap fuarı değil. Farklı, farklı fuarlar düzenleniyor ancak sadece fuara özel otobüs seferi yapıldığını henüz görmedim. Bu yüzden fuar şirketleri ve belediyeler tarafından bir anlaşma yapılabilir. Bu sayede Ankara'nın farklı ilçelerinden fuarın düzenlendiği alana otobüs seferi düzenlenerek 2,3 aktarma yapacak vatandaşlara kolaylık sağlanmış olur.

