Kızılcahamam İlk mezunlarını verdi

Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreni düzenleyerek ilk mezunlarını verdi.

Kızılcahamam Eliz Otel’de düzenlenen mezuniyet törenine, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak katıldı.

Mezuniyet töreninde açılış konuşmaları yapılarak Kızılcahamam Belediye Başkanı Başkanı Süleyman Acar, “Öğrencilerimizi yetiştirilmesinde emeği geçen hocalarımıza teşekkür ederken 81 ilimizin farklı bölgelerinden okumak için Kızılcahamam’a gelen ve mezun olan öğrencilerimizin Kızılcahamam’ı unutmamalarını bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

Törende dereceye giren öğrencilere Kızılcahamam Belediyesi’nin hazırlatmış olduğu ödüller Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Seyhan Akıska ve Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak tarafından verildi. Mezuniyet belgelerin verilmesinin ardından öğrenciler mezuniyet andlarını okuyarak, keplerini attılar.