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Kızılcahamam rengarenk

Koronavirüs salgını ile ilçe genelinde gece gündüz mücadele eden Kızılcahamam Belediyesi, hizmetlerini de aksaksız sürdürüyor.
Kızılcahamam rengarenk

Baharın gelişiyle birlikte Kızılcahamam Belediyesi tarafından dikilen lale türlerinin açması ilçede görsel güzelliğin oluşmasına neden oldu. Rengârenk laleler ilçeye renk kattı.

9ca28ff0-a419-40cb-95c3-f261bc4d2dd1.jpgKızılcahamam Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerince parklara kış aylarında dikimi gerçekleştirilen 11 Bin lale soğanları, havaların ısınması ile birlikte açarak Kızılcahamam’a ayrı bir görünüm kazandırdı.
Türkiye'nin Termal Cenneti Yeşilin en güzel tonlarında yeniden buluşacağız.

Kızılcahamamlıların ve misafirlerimizin yazın keyfini yemyeşil Milli Parkımızda huzurlu bir şekilde sürmeleri için hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Virüse karşı her türlü önlemi alan ekipler, Kızılcahamamlılar'ın virüs sonrası keyifle gezip eğlenebileceği ortamı hazırlıyor. Başkan Acar, yapmış olduğu açıklamada, “ Asfalt, kaldırım, yol ve kaplıca tadilat çalışmalarımız sürüyor. Diğer yandan yürüyüş yolları ve parklarımızda bakım yapıyoruz. Çimlerimiz biçiliyor, ilçemize diktiğimiz 11 bin laleler için, "Daha yeşil, daha güzel bir Kızılcahamam için ilçemizin çeşitli yerlerine diktiğimiz sarı, kırmızı, mor, beyaz, turuncu renklerdeki 11 bin adet lale soğanları, baharın gelmesiyle ilçemizi adeta gökkuşağı renklerine boyadı.  Salgını sağlıkla aşınca Kızılcahamam'da  rengarenk bir ortamda bir arada olacağız” dedi.

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