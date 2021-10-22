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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Etimesgut'ta

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ziyaret etti.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Etimesgut'ta

Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaretinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel eşlik etti.

MÜZEYİ İNCELEDİ

Demirel, Cumhurbaşkanı Tatar'a müzeyi gezdirerek, müze hakkında detaylı bilgi verdi. Müzenin 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Demirel, müzede Türk tarihinin resim, heykel rölyef ve bilgi panolarıyla anlattıklarını söyledi. Müzedeki heykel ve panaromik resimleri dikkatle inceleyen Tatar müzeyi çok beğendiğini belirterek müzenin Ankara için büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi.

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BU MÜZEDE TARİHİMİZİ GÖRÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , Türk tarihini yansıtan müze ve parkın çok anlamlı olduğunu, 4 yılda hayata geçen büyük bir proje olduğunu ifade ederek, "Kıbrıs, Türk halkının Türk milletinin kopmaz bir parçasıdır. Bu müze ile Türk milletinin nerelerden nerelere geldiğini görüyoruz. Birlik beraberlik içinde, vatan toprağı ve bayrağa sahip çıkarak, milli çıkarların korunması için ortaya konan mücadelenin binlerce yıl öncesine dayandığına şahit oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Merhum Rauf Denktaş Anıtının da bu park içersinde yer almasının ayrı önemli olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının büyük mücadeleler verdiğini, Dr. Fazıl Küçük ile birlikte mücadele verdiğini, Rumların saldırılarına direndiğini kaydetti.

Açılışın ardından Tatar müzedeki Türk Otağı'ndaki sultan tahtına oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretinde lefkara işi sergisini de gezen Tatar'a Demirel tarafından Tarihte Etimesgut Kitabı takdim edildi.

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