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Kontrolden çıkan tekneden düşüp, kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

İZMİR'in Urla ilçesinde, balık avlamak için denize açıldıkları teknenin kontrolden çıkması sonucu denize düşen 4 kişiden kaybolan Çağlar Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.
Kontrolden çıkan tekneden düşüp, kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Olay, dün öğle saatlerinde Urla ilçesine bağlı Hekim Adası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hekim Adası'nın batısında özel fiber teknenin kumanda altında olmadığı ve kendi etrafında döndüğü ihbarı üzerine bölgeye bir sahil güvenlik helikopteri, 4 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik dalış timi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisine ati 4 tekne, 10 polis kurbağa adam ve 12 gemi adamı personeli ile arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sırasında denizde yüzen bir kişi sağ olarak bota alınırken, 2 kişinin yüzerek karaya çıktığı belirlendi. Kurtulanların teknede 4 kişi olduklarını söylemeleri üzerine, denizde arama kurtarma çalışmalarına yoğunlaşıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda bugün saat 08.30 sıralarında Hekim Adası'nın kuzey batısındaki kayalıklarda polis kurbağa adamlar tarafından kayıp kişinin cesedine ulaşıldı. Çağlar Demir'e ait olduğu belirlenen ceset, deniz polisi botuna alınarak Çeşmealtı Balıkçı barınağına çıkartıldı. Çağlar Demir ve 3 arkadaşının zıpkınla balık avlamak için fiber tekne ile denize açıldığı bildirildi. Demir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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