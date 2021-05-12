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Konut satışları Nisan'da yüzde 124 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde Nisan ayında 95 bin 863 konut satıldı.
Konut satışları Nisan'da yüzde 124 arttı

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,1 artarak 95 bin 863 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve %20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.

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