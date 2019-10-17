Konut satışlarına kredi dopingi

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını indirmesi satışları katladı.

Türkiye İstatistik Kurulumu eylül ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında artarak 146 bin 903 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 265 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 14 bin 906 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 8 bin 830 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 410,2 oranında artış göstererek 57 bin 811’e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 719 konut satışı ve yüzde 15,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 60,1 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 oranında azalarak 89 bin 092 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 51 bin 393 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artış göstererek 95 510 oldu. KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Türkiye genelinde eylül ayındaki 146 bin 903 adetlik konut satışı ile tüm zamanların aylık satış rekorunun kırıldığını belirtti. Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını indirmesinin getirdiği ivmeyle satışların hız kesmeden artmaya devam ettiğini dile getiren Elmas “Bir süredir ertelenen konut talebi konut kredisi faiz indirimi sonrası canlandı ve vatandaşlarımız yeniden konuta alımına yöneldi. Hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için moral verici bu gelişme neticesinde, yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi edeceğimizi umut ediyoruz” İfadelerini kullandı.

YABANCI ALIMI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 azalarak 4 bin 177 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2019’da ilk sırayı bin 924 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 744 ile Antalya, 239 ile Ankara, 213 ile Bursa ve 141 konut satışı ile Yalova izledi. Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 781 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 489 konut ile İran, 248 konut ile Rusya Federasyonu, 214 konut ile Suudi Arabistan ve 191 konut ile Kuveyt izledi.