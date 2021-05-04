  • BIST 1.416
  • Altın 475,546
  • Dolar 8,3124
  • Euro 9,9848
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Koronavirüs salgınında can kaybı 41 bin 527'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 241 bin 747 testte, 28 bin 997 vaka ile 2 bin 483 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 336 kişi ile toplam can kaybı 41 bin 527'ye yükseldi.
Koronavirüs salgınında can kaybı 41 bin 527'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 241 bin 747 testte 28 bin 997 vaka, 2 bin 483 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 336 kişi hayatını kaybederken, 38 bin 218 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 48 milyon 229 bin 733, toplam vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, toplam vefat sayısı 41 bin 527, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 452, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 554 bin 37 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'İnaktif aşıda üçüncü doz gerekebilir'02 Mayıs 2021 Pazar 10:31
  • Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Hedeflenen grup aşılanırsa 29 Ekim'de rahatlarız02 Mayıs 2021 Pazar 10:27
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar02 Mayıs 2021 Pazar 09:15
  • Koronavirüs salgınında can kaybı 40 bin 131'e yükseldi30 Nisan 2021 Cuma 21:42
  • Sultanbeyli'de 65 yaş üstü vatandaşlarda aşılanma oranı yüzde 77,8'e yükseldi30 Nisan 2021 Cuma 17:50
  • Sağlık Bakanı Koca: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi30 Nisan 2021 Cuma 15:42
  • Yerli aşıda Faz-2'nin veri toplama aşaması da tamam30 Nisan 2021 Cuma 11:20
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar30 Nisan 2021 Cuma 09:08
  • BioNTech aşısının ikinci dozu için daha önce verilen randevular geçerli olacak29 Nisan 2021 Perşembe 10:42
  • 'VLP aşı çalışmamızda başarılı olabilirsek aşımızın koruyuculuğu çok daha iyi diyebileceğiz'29 Nisan 2021 Perşembe 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti