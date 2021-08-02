Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 890 oldu

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 251 bin 224 testte 20 bin 890 vaka tespit edildi. 96 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 539 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 251 bin 224 testte 20 bin 890 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 539 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 66,11, 2'nci doz ortalaması yüzde 44,16 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 41 milyon 37 bin 606, 2'nci dozda 27 milyon 413 bin 124 ve 3'üncü dozda 4 milyon 920 bin 498 olmak üzere toplam 73 milyon 371 bin 228 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'AŞI OLUN, KALABALIKTAN UZAK DURUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük verilere ilişkin, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun" dedi.