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Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü

Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü
Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü
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