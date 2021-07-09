Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
1.372,980
Altın
502,99
Dolar
8,6750
Euro
10,2750
Ankara
20 °C
İstanbul
25 °C
İzmir
27 °C
Konya
20 °C
Bitlis Eren Üniversitesi akademisyen alıyor
Alperen Karahan gülle atmada Türk spor tarihine geçti
Mesajdaki adrese gelip, tabanca ile vurdular
Beypazarı’nda icradan satılık daire
Fatura ödeme merkezinde yüzlerce kişi dolandırıldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi: 2 ölü
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı
Japonya Başbakanı Suga'dan 'güvenli ve esenlikli olimpiyatlar' vurgusu
Altında rüzgar tersine döndü
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü işçi alacak
Üreticilere destek ödemesi bugün başlıyor
Bedava Palas'ın rezervasyonsuz konukları Edirne'ye gelmeye başladı
Milli yüzücü Mert Kılavuz gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'yi ziyaret edecek
TSKB'den sendikasyon kredisi açıklaması
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Hayat
»
Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü
Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü
Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü
09 Temmuz 2021 Cuma 09:43
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ölmek üzereyken bulunan 4 yavru sincap hayata tutundu
İlkbahar renklerine bürünen Kızılırmak Deltası göçmen kuşlarla şenlendi
Annesi ölen yaban domuz biberonla beslenerek hayata tutundu
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi
Domuz sürüsü dronla görüntülendi
Zonguldak'ta yerin metrelerce altında ilk sahur
Son Eklenen Videolar
"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı
'Delta varyantının VLP aşısına uyarlamasını yapacağız'
11 yaşındaki Nehir'den sıkı pazarlık: Amcalarına taş çıkardı
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı
Hazar Denizi'nde patlama meydana geldi
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 07 Temmuz 2021
AA haftaya damga vuran fotoğraflar
Başkan Erdoğan, NATO Karargahında liderlerle bir araya geldi
Yanı başımızdaki cennet Kahramankazan
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
İyiliğe kurban olacaklar
Meslekte 40 yılı aşmış usatalar töreni
Personele hizmet içi eğitim
Gölbaşı çocuk yaz şenlikleri
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.