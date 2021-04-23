Kulak iltihabının suçlusu; kulaklık

İzmir'de Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ercan Pınar, kulaklıkların özellikle çok sık kullanan kişilerde dış kulak yolu iltihabına neden olabileceğini belirtti.

Kulak içi ve kulak üstü olarak kullanılan kablosuz kulaklıklar, özellikle son dönemde hayatın parçası haline geldi. Özellikle kulak içi kulaklıkların uzun süreli kullanımının enfeksiyona, mantara hatta işitme kaybına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Medicana International İzmir Hastanesi'nden Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pınar, "Günümüzde kulaklıklar yaşamımızın bir parçası oldu. Kullandığımız kulaklıkların hijyenine dikkat etmeliyiz ve ortada bırakmamalıyız. Kulaklıkların sürekli dezenfekte edilip silinmesi gerekiyor. Sürekli ve uzun süreli kullanmak çok da doğru değil" diye konuştu.

Kulaklıkların özellikle çok sık kullanan kişilerde dış kulak yolu iltihabına neden olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Pınar, "Kulaklıklar, kulaktan çıkarıldığında bir yere konulabiliyor ve tekrar kulağa takıldığında bir inflamasyon (iltihaplanma) yaratabiliyor. Bu da dış kulak yolu iltihabına neden olabilir. Sürekli kulaklık kullanan kişilerde dış kulak yolunda irritasyonu olması sonucu mantar enfeksiyonları da görülebilmekte. Biz çok sık mantar enfeksiyonları görmekteyiz. Kulaklıkların çıkarılıp takılması sonunda gelen dış kulak akıntısının tekrar geri itilmesi sonucu kulak kirleri de oluşmakta. Özellikle gençlerde çok sık yaşanan bir durum. Her şeyden önemlisi kulaklıklar, dış kulak yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Bu durumu işitme cihazlarında da görüyoruz" dedi.

'YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEK İÇ KULAĞA ZARAR VEREBİLİR'

Uzun süre kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemenin işitme kayıplarına yol açabileceği konusuna da dikkat çeken Prof. Dr. Pınar, iç kulağın yüksek seslere maruz bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerin çoğu, kulaklıkla müzik dinlerken, gürültülü şekilde iç kulağa yüksek ses iletmiş oluyor. Bu durum da uzun dönemde kulak çınlamaları özellikle tiz seslerde işitme kayıplarına yol açabildiği görülüyor. O nedenle sürekli yüksek ses ile müzik dinlemek iç kulağa zarar verebilir. Her gün 1-2 saatten fazla dinlememek lazım. Direkt dış kulak yolundan iç kulağa yüksek volümlü ses verdikleri için iç kulakta birtakım akustik ses travmalarına neden olabilmekte. Uzun süre yüksek sesle müzik dinlemeyelim, yüksek seslere iç kulağımızı maruz bırakmayalım" diye konuştu.