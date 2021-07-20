Kurban Bayramımız Mübarek Olsun

Bugün bizim bayramımız, çok şükür Kurban bayramına erişmenin kıvancı içerisindeyiz.
Büyük heyecanlar ile gelmesini beklediğimiz bayramlar dayanışmanın, yardımlaşmanın kardeşliği pekiştirmenin çok önemli bir fırsatıdır.
Yüce Rabbimiz âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!”
Resûl-i Ekrem (s.a.s) ise şöyle buyurmaktadır: “Âdemoğlu, kurban bayramı günü, Allah’a kurban kesmekten daha sevimli gelen bir amel işleyemez...”
Bizleri bu mübarek günlere ulaştıran Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun.
Bugün inşallah hep birlikte, İslam alemi olarak bayrama kavuşacağız.
Keseceğimiz kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yapacağımız yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan yakınlığımızı, samimiyetimizi tazeleyeceğiz.
Kurban, belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun olarak ve ibadet maksadıyla kesmektir.
Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani, Allah’a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. Bütün ibadetlerin özünde ihlas ve takva vardır.
Cenâb-ı Hak: “Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. O’na ulaşacak olan yalnızca takvanızdır.” diye buyurmaktadır.
Hz. İbrahim’i ve oğlu İsmail kurban ile teslimiyet imtihanından geçerek Peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir.
Kurbanda vefat edinceye kadar her yıl kurban kesen Peygamber Efendimizin (s.a.s) vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır.
Kurban, maddi ve manevi anlamda yüce bir sorumluluktur. Eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır.
Kurban, Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, O’nun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır.
En yakınlarımızdan başlamak üzere, muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin, ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır.
Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir.
Bizler bayramları güzel geçirmeliyiz. Bu günleri iyi değerlendirmeliyiz. Milli kimlik bilincinin artması ve gerçek anlamda birliğin sağlanması ancak varlığı da yokluğu da paylaşmaktan geçer.
Bu vesileyle, sağlık, huzur ve afiyet içerisinde bizleri bayrama ulaştırmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
Herkesin huzur içerisinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Kin, nefret ve kavgaların sona erdiği sevginin, hoşgörünün, dostluğun pekiştiği bayramlar diliyorum.
Cenâb-ı Hak, kurbanlarımızı ve diğer ibadetlerimizi yüce katında makbul eylesin.
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