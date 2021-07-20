Bugün milat olsun!

“Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım.” Ne güzel söylemiş Hz. Mevlana. Veya Cemal Süreyya; “Uğraşamam dünümle dünümdekilerle, ben yarına bakarım yanımdakilerle”. Can Yücel daha net ortaya koymuş hayatı; “Ömür dediğin üç gündür. Dün geçti, yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin bir gündür, o da bugündür.”
Dün dünde kaldı, kalanlarla, bıraktıklarımızla, acılarımızla, kederlerimizle, hata ve yanlışlarımızla uğraşmayalım ama unutmayalım da… Ders alalım, muhasebe yapalım. Yarın var mı? Bilmiyoruz! O halde bugünü yaşayalım, yarın hep bugünmüş gibi hareket edelim. Yarın hiç olmayacakmış gibi hayatımızı, yeniliklerle, iyiliklerle, güzelliklerle, hayırlarla, sevaplarla, donatıp, paylaşmak, kardeş, dost olmakla ez cümle Allah’a yakın olmakla uğraşalım.
Bu gün bayram, hem de Kurban Bayramı. Ne güzel bir fırsat, nefsimizi, egomuzu, kalbimizdeki kötü duyguları, beynimizdeki çirkin, olumsuz düşünceleri, hayatımızdaki yanlış ve kötü huylarımızı, günahlarımızı, haramlarımızı kurban etmek için..
Gelin milat ilan edin bugünü. Bugün Kurban Bayramı.
Hayatımızda, iyiliği, güzelliği, paylaşmayı, dostluğu, kardeşliği, birliği, beraberliği, Allah’a daha yakın olmayı şiar edinelim.
Hayatımıza insana dair ne tür güzellikler varsa hepsini katalım, bugünü milat ilan edelim.
Küslükleri, kırgınlıkları, dargınlıkları, kini, nefreti, öfkeyi, olumsuz bütün düşünceleri hayatımızdan çıkartalım, bu günü milat ilan edelim.
Bu gün Kurban Bayramı. Kurbanımızı keserken; “Allah’ım, senin istemediğin, hoşuna gitmeyen, bütün kötü huy ve düşüncelerimi, hareketlerimi, davranışlarımı, sana kurban ediyorum. Hz. İsmail’in, tereddütsüz huşu içindeki teslimiyeti ile sana teslim oluyorum, sana kurban oluyorum. Bana vaat ettiğin ne kadar ömrüm kalmışsa, tamamında, senin emir ve yasaklarını yerine getirmeye, senin rızan için yaşamaya, rızan hilafına hareket etmeyeceğime sözü veriyorum, tövbe ediyorum. Kurbanımı, dualarımı, tövbemi kabul eyle” demiyorsanız, samimi bir şekilde bunu yerine getirmiyorsanız, nasıl ki orucun gereklerini yerine getirmeden tutuyorsanız sadece aç kalmış oluyorsanız, burada da sadece et için kesim yapmışsınız, demektir. Sevabı ise uçup gitmiş olur.
Bu gün Kurban Bayramı her güzel şey için, her hayırlı iş için, her hayırlı dua için, cennetlik bir ömür için bu günü milat ilan edelim.
Bayramlar, ailemizin, sevdiklerimizin, dostlarımızın, din ve ırkdaşlarımızın, dertleri ile dertlenmek, sevinçlerini coşku haline getirmek için ne güzel bir fırsat. O halde Türk ve İslam Coğrafyasındaki çığlıklara kulaklarımızı tıkamayalım. O çığlıkları daha net duyalım. Duyalım ki, bizim birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu, bizim bizden başka dostumuz olmadığını görelim, anlayalım, yüreklerimizde hissedelim.
Bu gün Kurban Bayramı, bugünü milat yapalım. Sadece et için kesim yapmayalım. Allah’a sadece, hayırlarımızın, dualarımızın, sevaplarımızın ulaşacağını unutmayalım. Desinler, ayıp olmasın, el alem ne der, örfümüz böyle, adetlerimiz böyle vs anlayışı içerisinde de olmayalım. Etin, derinin hesabını yapmayalım. Bunun bir ibadet olduğunu, Yaratan ile ahitleşme olduğunu, “Allah’ım sana kurban oluyorum” demek olduğunu hatırlayalım.
Bu ibadeti samimi bir şekilde yaptığımızda; gönüllerimizi ferahlatacağını, yüreklerimizi aydınlatacağını, iyileştireceğini, kalbimizin nur ile dolacağını, ibadetlerimizi daha büyük haz ve şevkle yapacağımızı, bizi Allah’a daha çok yakınlaştıracağını unutmayalım. Yeter ki niyetlerimizde samimi olup hayat haline getirelim.
Yetir ki, hayatımızı yeni baştan dizayn edelim. Bugünü; öncelikle kendimiz, ahretimiz ve bundan sonraki ömrümüz için bütün iyiliklerle, güzelliklerle donatılmış bir başlangıç bir milat olarak kabul edelim.
Bu gün Kurban Bayramı. Bugünü, “Milat” ilan edelim.
Kin, öfke, nefret yok, SEVGİ var,
Nefs, ego, çıkar ve menfaat duygusu yok, PAYLAŞMA var,
Kötülükler, çirkinlikler yok, İYİLİKLER, GÜZELLİKLER var,
Haramlar, günahlar yok, HAYIRLAR, SEVAPLAR ve
ALLAH’A DAHA ÇOK YAKINLAŞMA VAR…
Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin, Türk ve İslam Aleminin, Mübarek Kurban Bayramını en derin kalbi muhabbetlerimle kutlar, aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte daha nice güzel bayramlar geçirmenizi dilerken, bu günün esir ve mazlum milletlere kurtuluş vesilesi olmasını, Türkistan’dan Musul’a, Kerkük’e, Kafkaslardan Balkanlara, sesimizin daha gür çıkmasını, Gök Bayrak ile Al Bayrak’ın birlikte dalgalanmasını,
Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. 20.07.2021
İsmet Taş-İç Anadolu Birliği Genel Başkanı
Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı
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