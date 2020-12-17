Sosyal Medyanın Değeri 

Dünya’da sosyal medya hesabı olmayan kişilere artık kabile üyesi gözüyle bakılıyor.

Öyle bir zaman içerisinde bulunuyoruz ki; kişi başına düşen sosyal hesabı sayısı 3, 4, 5’lere kadar çıkabiliyor.

Öncelerde televizyon ve şimdilerde ise sosyal medyanın hayatımızda üstünlük kurması.

Teknoloji dünyasına da yansıdı.

Bir telefonun araba fiyatına satılması, tablet ve bilgisayarların altın fiyatlarıyla yarışması ve hatta altın fiyatlarını neredeyse geçecek derecede olmasının altında sosyal medyanın gücünün olduğunu düşünüyorum.

Öyle ki; özellik veya güncellemelerinin es geçildiği, marka ve görünüş odaklı telefon kullanımı da sosyal medya hesaplarına direkt olarak etki ediyor.

Gösterişin temel nedeni marka olurken, milyonlarca insan bu yola sapmış bir şekilde yaşamlarına devam ediyor.

Elbette burada konumuz insanların marka kullanımını ve sosyal medyada günde kaç saat vakit geçirdikleri değil.

Ancak sosyal medya olmasaydı ne olurdu?

Bu soruyu zaman zaman kendimize soruyor muyuz? Düşünün instagram hesabınız var; dakikada milyarlarca paylaşılan hesabı rahatlıkla görebiliyor, ilginize göre size sunulan seçeneklere göz atabiliyorsunuz.

Hatta ülkemizde öyle bir hal aldı ki; zanlılar, suçlular, hırsızlar sosyal medyadan duyurulup tutuklanıyor veya yargılanıyor.

Ha bazıları hala elini kolunu sallaya sallaya geziyor bakalım buna hayırlısı diyelim.

Konumuzda dönecek olursak; sosyal medya olmadan önce ne yapıyorduk sorusuna yanıt veren çoğu kişi eski günleri anımsayarak huzurumuz vardı neşemiz yerindeydi diyor.

Bazıları ise iyi ve kötü yanlarını bahsediyor. Ancak ben bugüne kadar sosyal medya kullanıp da zararını gördüğü için sosyal medya hesaplarını kapatan kimseye rastlamadım.

Bıraktığını söyleyenler oluyordu ancak hemen herkes yine ilgi alanlarından dolayı vakit öldürmek için sosyal medya hesaplarını kullanmaya devam ediyordu.

Bu yazımda da özetleyeceğim kadarıyla şunu söylemek isterim ki; sosyal medya bir Avrupa icadı olmasaydı, bizim ürünümüz olarak dünyaya yayılır mıydı? Yani bir tuzak içerisine girmiş hissi uyandıran bu uygulamalar.

Türkiye’den çıkmış olsaydı nasıl bir tepki alırdı. Merak konusu...