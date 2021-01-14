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Mahalle ziyaretleri başladı

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kırsal mahallere yönelik mahalle ziyaretleri gerçekleştirmeye başladı.
Mahalle ziyaretleri başladı

Ziyaretlerde mahallenin ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde incelediklerini söyleyen Kaymakam Keleş yaptığı açıklamada, aynı zamanda pandemide hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.

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Gittikleri mahallelerde vatandaşların kapısını çalarak istek ve taleplerini dinlediklerini anlatan Kaymakam Keleş, sosyal devlet olmanın gereği her daim halkın yanında olduklarını ve hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için kontrolleri de yaptıklarını aktardı.

keles-300x200-001.jpgZiyaretleri değerlendiren Başkan Demirbaş ise ziyaretlerde, vatandaşlarla yüz yüze görüşmenin hizmet açısından çok daha iyi sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Kapı kapı dolaşıp yaşlıları, hastaları, muhtaç aileleri ziyaret ettiklerini kaydeden Başkan Demirbaş, her zaman halkla iç içe olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Keleş, küçük çocuklara oyuncak hediye ederken, tableti olmayan öğrenciler de tablet sözü verdi.

Daha sonra mahallilerle birlikte mahalledeki cami ve cemevini ziyaret eden Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek isteklerini dinledi.

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